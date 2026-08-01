لأصحاب المخابز.. وسائل سداد قيمة الدقيق بمنظومة الخصم المباشر

يترقب أصحاب المخابز والمواطنون تطورات منظومة الخبز المدعم، بالتزامن مع بدء وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق منظومة الخصم المباشر على المخابز البلدية، ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة الدعم وتعزيز التحول الرقمي.

منظومة الخصم المباشر للمخابز

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة لن تؤثر على سعر رغيف الخبز المدعم أو حصة المواطنين المقيدين على بطاقات التموين، مع استمرار صرف الخبز بنفس الآلية المعمول بها، مقابل تحديث آليات صرف الدقيق وتسوية المستحقات المالية إلكترونيا.

التموين تبدأ تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز.. لا تغيير في سعر الخبز أو حصة المواطنين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، تطبيق منظومة الخصم المباشر لأصحاب المخابز البلدية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الخبز المدعم وتعزيز التحول الرقمي، مع التأكيد على استمرار صرف الخبز للمواطنين بنفس الأسعار والحصص المقررة دون أي تغيير.

وأكدت الوزارة أن تطبيق المنظومة الجديدة لن يمس حقوق المواطنين المقيدين على بطاقات التموين، حيث يستمر صرف الخبز المدعم بواقع خمسة أرغفة يوميا لكل فرد، بسعر 20 قرشا للرغيف، بينما تتحمل الدولة باقي تكلفة الإنتاج.

كيف تعمل منظومة الخصم المباشر؟

أوضحت وزارة التموين أن أصحاب المخابز سيقومون بشراء الدقيق من المطاحن بسعر 19 ألفا و240 جنيها للطن، بدلا من النظام السابق الذي كانت تصرف فيه حصص الدقيق دون سداد قيمتها مقدما.

وبعد إنتاج الخبز وصرفه للمواطنين، يحصل صاحب المخبز على قيمة الدقيق كاملة، إلى جانب تكلفة تصنيع الخبز، من خلال منظومة الدعم، وذلك كمرحلة انتقالية لحين تطبيق منظومة الدعم النقدي، التي لم يعلن حتى الآن عن موعد نهائي لتفعيلها.

وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة تستهدف تسريع إجراءات التسويات المالية بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة إدارة الدعم، وتعزيز الرقابة والشفافية من خلال احتساب قيمة الدعم إلكترونيا، بما يحد من أي تلاعب في تداول الدقيق والخبز المدعم.

منظومة الخصم المباشر للمخابز

التموين تحدد وسائل سداد قيمة الدقيق

وفي إطار التيسير على أصحاب المخابز، أصدرت وزارة التموين تعليمات جديدة للمطاحن بشأن تحصيل قيمة الدقيق، تضمنت إتاحة أكثر من وسيلة للسداد دون فرض أي رسوم إضافية.

وشملت وسائل السداد:

الدفع النقدي (كاش).

التحويل عبر تطبيق «إنستاباي».

التحويلات البنكية.

وشددت الوزارة على عدم تحصيل أي مصروفات أو عمولات إضافية مقابل استخدام أي من وسائل الدفع المعتمدة.

سعر شيكارة الدقيق

أكدت الوزارة أن سعر شيكارة الدقيق يبلغ 966 جنيها صافيا، مع الالتزام بتحصيل هذا المبلغ فقط دون إضافة أي رسوم أو أعباء مالية على أصحاب المخابز.

تعليمات جديدة للمطاحن والمخابز

وجهت وزارة التموين المطاحن بعدم صرف أي كميات من الدقيق للمخابز أو لأي جهة أخرى إلا بعد تحصيل قيمتها بالكامل، في إطار تطبيق منظومة الخصم المباشر.

كما قررت تحويل المخابز التابعة للمستودعات التي لم تفعل حساباتها البنكية إلى مستودعات أخرى لحين استكمال إجراءات التفعيل، بما يضمن انتظام العمل داخل المنظومة الجديدة.

وفي الوقت نفسه، تستمر منظومات الدفع الإلكتروني في العمل، مع توفير مسؤول لتلقي المدفوعات النقدية خلال الفترة الانتقالية، لحين استقرار المنظومة الإلكترونية بشكل كامل، إلى جانب اعتماد برنامج تعزيز لبعض المطاحن وفقا لاحتياجات كل مديرية تموين.

منظومة الخصم المباشر للمخابز

استمرار الرقابة على المخابز

وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المخابز بجميع الضوابط المنظمة للعمل، وفي مقدمتها عدم بيع الخبز المدعم خارج منظومة بطاقات التموين، والالتزام بالأوزان الرسمية واستخدام الموازين المعتمدة.

وأكدت أن الأجهزة الرقابية ستواصل تكثيف حملاتها على المخابز في مختلف المحافظات، لضمان الالتزام بالضوابط ومنع أي مخالفات قد تؤثر على وصول الدعم إلى مستحقيه.

هدف المنظومة الجديدة

أكدت وزارة التموين أن تطبيق منظومة الخصم المباشر يأتي تنفيذا للتوجيه الوزاري رقم 14 لسنة 2026، ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الخبز المدعم، وميكنة عمليات صرف القمح والدقيق وتسوية المستحقات المالية إلكترونيا.

وأوضحت أن المنظومة تستهدف إحكام الرقابة على تداول الدقيق والخبز، ورفع كفاءة إدارة الدعم، مع ضمان استمرار حصول المواطنين على الخبز المدعم بنفس السعر المقرر ودون أي تغيير في الحصص المخصصة لهم.