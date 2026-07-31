منظومة جديدة للخبز تبدأ غدًا.. التموين تكشف التفاصيل وهذا سعر الرغيف

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من غد السبت الموافق 1 أغسطس 2026، تطبيق منظومة الخبز الجديدة ونظام الخصم المباشر في جميع محافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من الاستعدادات الفنية والتشغيلية اللازمة، والتأكد من جاهزية المخابز والمطاحن والمنظومة الإلكترونية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة دعم الخبز ورفع كفاءة إدارتها دون المساس بحقوق المواطنين المستفيدين من الدعم.

وأكدت الوزارة أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة الدعم وتعزيز الحوكمة والرقابة على مختلف مراحل إنتاج وصرف الخبز المدعم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مع الحفاظ الكامل على حقوق أصحاب بطاقات التموين.





بدء التشغيل الرسمي في جميع المحافظات

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التشغيل الرسمي لـ منظومة الخبز الجديدة يبدأ غدًا السبت في جميع المحافظات، عقب انتهاء جميع الاختبارات الفنية التي أجريت خلال الفترة الماضية، والتأكد من جاهزية المنظومة الإلكترونية، وربطها بالمخابز البلدية والمطاحن على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن جميع عناصر المنظومة أصبحت جاهزة للتشغيل، مع توفير فرق للدعم الفني والمتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تظهر خلال الأيام الأولى من التطبيق، بما يضمن انتظام صرف الخبز وعدم حدوث أي معوقات أمام المواطنين.

لا تغيير في سعر رغيف الخبز المدعم

حسمت وزارة التموين الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية تغيير سعر رغيف الخبز مع بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة، مؤكدة أن سعر الرغيف المدعم سيظل كما هو دون أي تعديل.

وشددت الوزارة على أن المواطن المستفيد من الدعم سيواصل الحصول على رغيف الخبز بسعر 20 قرشًا للرغيف، موضحة أن النظام الجديد يتعلق بآليات إدارة الدعم وآلية الخصم بين الجهات المختلفة، ولا ينعكس بأي صورة على السعر الذي يدفعه المواطن.

وأكدت أن الدولة مستمرة في تحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم، بما يضمن استمرار توفيره للمواطنين بنفس الأسعار المقررة.

الحصص التموينية مستمرة دون تعديل

طمأنت وزارة التموين أصحاب بطاقات التموين بأن تطبيق منظومة الخبز الجديدة لن يؤدي إلى أي تغيير في عدد الأرغفة المخصصة لكل بطاقة تموينية، مؤكدة استمرار صرف الخبز وفق الحصص المقررة حاليًا.

وأوضحت أن قيمة الدعم المخصص للمواطنين ستظل كما هي، ولن تتأثر بالنظام الجديد، حيث يقتصر التغيير على تطوير آليات التشغيل والإدارة والرقابة، دون المساس بحقوق المستفيدين.

وأكدت الوزارة أن جميع المواطنين سيواصلون صرف الخبز بصورة طبيعية من خلال بطاقات التموين، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية.



ما هو نظام الخصم المباشر؟

تعتمد منظومة الخبز الجديدة على تطبيق نظام الخصم المباشر، وهو نظام يهدف إلى تطوير إدارة منظومة الخبز المدعم وتحسين آليات المحاسبة بين مختلف الأطراف المشاركة في المنظومة.

ويستهدف النظام الجديد تحقيق أعلى مستويات الشفافية في إدارة الدعم، مع إحكام الرقابة على مراحل إنتاج وتوزيع وصرف الخبز، بما يسهم في الحد من أي ممارسات غير قانونية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما يتيح النظام سرعة أكبر في تسوية المستحقات المالية، ويعزز كفاءة إدارة المنظومة الإلكترونية التي تربط بين المطاحن والمخابز والجهات الرقابية.

لماذا تأجل التطبيق؟

كانت وزارة التموين قد قررت تأجيل تشغيل منظومة الخبز الجديدة خلال شهر يوليو الماضي، بهدف منح فرق العمل مزيدًا من الوقت لاستكمال الاختبارات الفنية، والتأكد من جاهزية جميع عناصر المنظومة قبل التشغيل الفعلي.

وأكدت الوزارة أن قرار التأجيل جاء لضمان بدء التشغيل بصورة مستقرة، ومنع حدوث أي مشكلات قد تؤثر على صرف الخبز المدعم للمواطنين، خاصة مع اتساع نطاق التطبيق ليشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن فترة التأجيل استُغلت في تنفيذ تجارب تشغيلية واختبارات تقنية مكثفة، إلى جانب تدريب العاملين ورفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية.

استعدادات مكثفة قبل التشغيل

أكدت وزارة التموين أنها تابعت خلال الأيام الماضية جاهزية المخابز البلدية والمطاحن والمنظومة الإلكترونية في مختلف المحافظات، لضمان انطلاق منظومة الخبز الجديدة دون أي معوقات.

وشملت الاستعدادات مراجعة أنظمة التشغيل الإلكترونية، والتأكد من كفاءة شبكات الاتصال، وتجهيز فرق فنية للتدخل السريع حال ظهور أي أعطال، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع المديريات التموينية بالمحافظات.

كما شددت الوزارة على استمرار المتابعة الميدانية خلال الفترة الأولى من التطبيق، لضمان انتظام عمليات صرف الخبز للمواطنين.



أهداف منظومة الخبز الجديدة

أوضحت وزارة التموين أن منظومة الخبز الجديدة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:

تطوير منظومة دعم الخبز المدعم.

رفع كفاءة إدارة الدعم.

تعزيز الشفافية في عمليات الإنتاج والصرف.

إحكام الرقابة على جميع مراحل المنظومة.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة.

تسريع إجراءات المحاسبة بين الجهات المختلفة.

دعم التحول الرقمي داخل منظومة التموين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم بشكل عام، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحافظ على حقوق المواطنين.

لا إجراءات مطلوبة من المواطنين

طمأنت وزارة التموين المواطنين إلى أن بدء تشغيل منظومة الخبز الجديدة لا يتطلب أي إجراءات من جانب أصحاب بطاقات التموين، حيث ستستمر عملية صرف الخبز بصورة طبيعية من خلال البطاقات التموينية المعمول بها حاليًا.

كما أكدت أن المواطن لن يشعر بأي تغيير في آلية الحصول على الخبز، وأن جميع الإجراءات الفنية تتم بين الجهات المختصة داخل المنظومة دون التأثير على الخدمة المقدمة للمستفيدين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها فيما يتعلق بمنظومة الدعم والخبز المدعم.