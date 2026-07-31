فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية أنيقة على البحر.. تنورة بيضاء وتوب أسود

شاركت الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة التي ظهرت خلالها بإطلالة صيفية ناعمة على أحد المراسي البحرية، ونالت الصور إعجاب الآلاف من متابعيها خلال ساعات من نشرها.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

وظهرت فرح شعبان بإطلالة تجمع بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت توبًا أسود بدون أكمام بتصميم كورسيه أضفى لمسة عصرية على مظهرها، ونسقته مع تنورة طويلة باللون الأبيض ذات تصميم واسع وانسيابي، ما منح الإطلالة طابعًا صيفيًا هادئًا.

واعتمدت على صندل مسطح باللون الأسود، مع إكسسوارات بسيطة شملت ساعة يد وسوارًا رقيقًا وسلسلة ناعمة، وهو ما حافظ على الطابع الهادئ للإطلالة دون مبالغة.

فرح شعبان

تسريحة شعر ومكياج فرح شعبان

ومن الناحية الجمالية، تركت فرح شعبان شعرها الأشقر الطويل منسدلًا على كتفيها بتصفيفة طبيعية، واعتمدت مكياجًا هادئًا ارتكز على توحيد لون البشرة، مع إبراز العينين ولمسة من أحمر الشفاه بدرجات النيود، ما منحها إطلالة ناعمة ومتناسقة.

فرح شعبان

تعليق فرح شعبان على الصور

كما ظهرت في إحدى الصور ليلًا على خلفية البحر واليخوت مع انعكاس ضوء القمر على المياه، وعلقت على الصورة باللغة الإنجليزية: "Can you spot the moon?" أي: "هل يمكنكم رؤية القمر؟"، بينما اكتفت في منشور آخر بوضع رمز القلب الأبيض، في إشارة إلى إعجابها بالأجواء الهادئة.

فرح شعبان

تفاعل المتابعين

وحصدت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بأناقة إطلالتها وبساطة اختياراتها، خاصة مع تناغم ألوان الملابس مع أجواء البحر والمناظر الطبيعية المحيطة.

فرح شعبان