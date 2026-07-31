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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار صادم من الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي

تشيلسي
تشيلسي
مجدي سلامة

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فرض عقوبات قوية على نادي تشيلسي لمخالفته بعض اللوائح.

وفُرضت غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حظر مؤقت على تسجيل اللاعبين لفترتي انتقالات، على نادي تشيلسي لمخالفته لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المتعلقة بوكلاء اللاعبين، ولوائح العمل مع الوسطاء، ولوائح استثمار الطرف الثالث في اللاعبين.

اتهم الاتحاد الإنجليزي نادي تشيلسي بـ 74 مخالفة للمادة E1.2 من لوائحه، وذلك بعد أن أبلغت الإدارة الحالية للنادي عن سوء سلوك عند شرائها له. ويواصل الاتحاد الإنجليزي التحقيق في المخالفات الفردية الناجمة عن هذه القضية.

اعتراف تشيلسي 

اعترف نادي تشيلسي بالمخالفات الـ 74 للمادة E1.2 قبل جلسة الاستماع، وفرضت لجنة تنظيمية مستقلة خصم ست نقاط من رصيده، مع تعليق التنفيذ حتى 30 يونيو 2027، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني.

استأنف النادي قرار تعليق خصم النقاط، وقبلت لجنة استئناف مستقلة الاستئناف وألغت هذه العقوبة بعد جلسة استماع أخرى. بدلاً من ذلك، فرض مجلس الاستئناف حظراً على تسجيل الأندية خلال فترتي انتقالات متتاليتين، مع تعليق هذا الحظر حتى 30 يونيو 2027.

أما الغرامة البالغة 10 ملايين جنيه إسترليني التي فرضتها الهيئة التنظيمية، فلم تكن قابلة للاستئناف، وسيتم استثمار المبلغ بالكامل في تطوير كرة القدم الشعبية.

يمكن الاطلاع أدناه على الأسباب المكتوبة التي ساقتها كل من الهيئة التنظيمية ومجلس الاستئناف لقراراتهما.

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