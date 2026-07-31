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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الإنجليزي يفرض حظر انتقالات مع إيقاف التنفيذ على تشيلسي وغرامة 10 ملايين إسترليني

تشيلسي
تشيلسي
إسلام مقلد

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبات انضباطية على نادي تشيلسي، بعدما أدانه بارتكاب مخالفات تتعلق بقواعد الانتقالات ولوائح وكلاء اللاعبين، ليقرر معاقبته بحظر التعاقدات لفترتي انتقالات مع إيقاف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني.

وأكد الاتحاد الإنجليزي، في بيان رسمي، أن عقوبة حظر التسجيل ستظل معلقة حتى 30 يونيو 2027، ما يعني أن تشيلسي لن يتعرض للعقوبة إلا في حال ارتكاب مخالفات جديدة خلال فترة الإيقاف.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن النادي اللندني نجح في تجنب عقوبة خصم 6 نقاط من رصيده، بعدما تقدم باستئناف سري ضد القرار الأول، لتقبل هيئة الاستئناف دفوعه وتلغي عقوبة خصم النقاط، مع الإبقاء على الغرامة المالية واستبدالها بحظر انتقالات مع إيقاف التنفيذ.

74 مخالفة خلال 13 عامًا

وتعود القضية إلى سبتمبر 2025، عندما وجه الاتحاد الإنجليزي إلى تشيلسي 74 تهمة تتعلق بانتهاك القاعدة E1.2 الخاصة بلوائح الاتحاد، بسبب مخالفات امتدت خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2022.

وشملت التحقيقات عددًا من الصفقات البارزة، من بينها انتقالات البرازيلي ويليان، والبلجيكي إيدين هازارد، والكاميروني صامويل إيتو، إلى جانب مخالفات تتعلق بلوائح وكلاء اللاعبين والوسطاء واستثمار الطرف الثالث في حقوق اللاعبين.

وأوضحت التحقيقات أن الإدارة الحالية لتشيلسي بادرت بالإبلاغ الذاتي عن المخالفات عقب استحواذها على النادي، وهو ما اعتبره الاتحاد الإنجليزي عاملًا مهمًا في سير القضية.

بيان رسمي من الاتحاد الإنجليزي

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: "تم فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حظر تسجيل لفترتي انتقالات مع إيقاف التنفيذ، بعد ثبوت انتهاك تشيلسي للوائح وكلاء كرة القدم، ولوائح الوسطاء، ولوائح استثمار الطرف الثالث في اللاعبين".

وأضاف: "اعترف نادي تشيلسي بارتكاب 74 مخالفة للقاعدة E1.2 قبل جلسة الاستماع، وكانت اللجنة التنظيمية قررت في البداية خصم 6 نقاط مع إيقاف التنفيذ حتى 30 يونيو 2027، إلى جانب الغرامة المالية".

استئناف ضد عقوبة خصم النقاط

وأوضح البيان أن النادي تقدم باستئناف ضد عقوبة خصم النقاط، لتقرر هيئة الاستئناف المستقلة إلغاءها، واستبدالها بعقوبة حظر التسجيل لفترتي انتقالات متتاليتين مع إيقاف التنفيذ حتى التاريخ نفسه.

وأكد الاتحاد الإنجليزي أن الغرامة المالية البالغة 10 ملايين جنيه إسترليني نهائية وغير قابلة للاستئناف، مشيرًا إلى أن المبلغ سيخصص بالكامل لدعم وتطوير كرة القدم للناشئين في إنجلترا.

ويواصل الاتحاد الإنجليزي، بحسب البيان، تحقيقاته بشأن أي مسؤوليات فردية مرتبطة بهذه القضية، والتي تعد واحدة من أكبر ملفات المخالفات الإدارية في الكرة الإنجليزية خلال السنوات الأخيرة.

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