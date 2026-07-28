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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يستهدف ضم جوردان هندرسون في الميركاتو الصيفي

هندرسون
هندرسون
إسراء أشرف

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في سباق التعاقد مع قائد منتخب إنجلترا السابق جوردان هندرسون، لاعب برينتفورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لدعم الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والقيادة.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، يحظى هندرسون باهتمام عدد من كبار أندية الدوري الإنجليزي، بعدما قدم مستويات مميزة منذ عودته إلى الملاعب الإنجليزية عبر بوابة برينتفورد عقب رحيله عن أياكس الهولندي في عام 2025.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة برينتفورد أبلغت اللاعب منذ توقيعه مع النادي بأنها لن تعرقل رحيله إذا تلقى عرضا من أحد الأندية الكبرى، وهو ما يجعل مستقبله مفتوحًا خلال الميركاتو الحالي.

ورغم أن عقد هندرسون يمتد حتى صيف العام المقبل، فإن إمكانية رحيله مقابل مبلغ رمزي أو حتى مجانًا لا تزال مطروحة، خاصة في حال التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف.

ويرى مسؤولو تشيلسي أن لاعب الوسط المخضرم يمتلك الشخصية القيادية والخبرة التي يحتاجها الفريق داخل غرفة الملابس، وهو ما جعله أحد الخيارات المطروحة لتدعيم خط الوسط.

وكان النادي اللندني قد حاول في وقت سابق التعاقد مع جرانيت تشاكا، إلا أن الصفقة لم تكتمل، ليتحول اهتمامه نحو هندرسون كأحد أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق هذا الصيف.

نادي تشيلسي تشيلسي هندرسون جوردان هندرسون ميركاتو 2026

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