قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعرب عن خالص تعازيها للجزائر الشقيقة في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس
اعتقال 11 فلسطينيًا في نابلس.. ومستوطِنون يقطعون خط مياه يغذي تجمعات بدوية شرق القدس
ماذا تقدم شيفروليه كولورادو 2026.. وكم سعرها؟
بدء أعمال إزالة العقار المنهار في قرية جصفا بالدقهلية
شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده
ترامب يتوعد إيران: سنضربهم بقوة حتى يطلبوا التوقف
هشام موسى: ضبط مصنع الشاي المغشوش فضح جشع التجار.. والأجهزة الرقابية أنقذت ملايين المواطنين
لحظة وفاء.. تامر حسني يحمل نعش والده أمام المسجد
محلل سياسي: إسرائيل تواجه انقسامات داخلية متصاعدة رغم محاولات إظهار التماسك
هل تبدأ من 90%؟.. مؤشرات طب الأسنان في تنسيق الجامعات 2026
النيابة تحقق.. التحفظ على مسئول حمام سباحة في شبين القناطر بعد غرق شاب
حسام موافي: لا علاج نهائي لالتهاب الأعصاب الطرفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سيارة مصنوعة من البلاستيك.. مرسيدس تطرح C-Class الكهربائية

سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
عزة عاطف

تواصل شركة "مرسيدس بنز" الألمانية تعزيز خططها الميدانية للوصول إلى الحياد الكربوني في تصنيع السيارات، حيث كشفت رسميًا عن استخدام نحو 49 كجم (ما يعادل 108 رطلاً) من البلاستيك الحراري المعاد تدويره في بناء طرازها الجديد كليًا "C-Class الكهربائية". 

وتمثل هذه الكمية تضاعفًا يربو على 4 أمثال كمية المواد البلاستيكية الثانوية المستخدمة في أجيال C-Class السابقة ذات محركات الاحتراق الداخلي، مما يبرز الاستراتيجية الجديدة للصانع الألماني في استغلال خامات صديقة للبيئة دون المساومة على الجودة والصلابة.

توظيف المواد التدويرية في أجزاء السيارة المختلفة

تتوزع خامات البلاستيك المعاد تدويره على عدة مكونات رئيسية داخل وخارج المركبة؛ إذ تحتوي حاوية الصندوق الأمامي على مواد بلاستيكية معالجة بنسبة 50% بعد الاستهلاك المباشر. 

كما صنعت بطانات أقواس العجلات من مواد تدويرية بنسبة تصل إلى 93%، واستُخدمت صدامات السيارات القديمة المخروبة بنسبة 100% لتصنيع حوامل الرافعات السفلية. 

ويمتد هذا التوجه إلى المقابض ودعامات الصدامات التي احتوت على مواد بلاستيكية ثانوية بنسبة 83%، إلى جانب دمج الأنسجة وخيوط التطريز داخل المقاعد بنسب تدوير تتراوح بين 34% و50% مع توفير مقصورة خالية من المنتجات الحيوانية.

الاعتماد على الألمنيوم والصلب المنخفض الكربون

ولا تقتصر المعايير البيئية المعتمدة في السيارة على البلاستيك الحراري فحسب، بل تشمل البنية الهندسية والهيكل الخارجي؛ حيث تعتمد مرسيدس على الألمنيوم منخفض الكربون المصنوع باستغلال الطاقة المتجددة في نحو ثلثي مكونات المركبة الأساسية، مثل العجلات ومبيت البطارية ووصلات التوجيه. 

كما تستعين الشركة بنحو 45 كجم من الصلب المعالج داخل أفران القوس الكهربائي المتطورة للحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن سلاسل التوريد بنسبة تصل إلى 23%.

سيارة مرسيدس C Class الكهربائية

تقليل الأثر البيئي طوال دورة حياة المركبة

وتُظهر نتائج تقييم الأثر البيئي الخاص بالطراز أن ممارسات التصنيع المتبعة في مصنع "كيكسكيميت" تعتمد بشكل مباشر على الطاقة الشمسية المباشرة وتقنيات حفظ المياه داخل ورش الطلاء. 

وقد أسهمت هذه الحلول المتكاملة في خفض البصمة الكربونية الإجمالية لطراز C-Class الكهربائي بنسبة 66% مقارنة بالموديلات السابقة التي تعمل بالبنزين أو الديزل، مما يعكس رؤية مرسيدس بنز في التحول نحو صناعة مستدامة ونظيفة.

سيارة مرسيدس C Class الكهربائية مرسيدس بنز 2026 مرسيدس C Class EV السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة وعمدة سان فرانسيسكو يفتتحان معرض كنوز الفراعنة بمتحف دي يونج

تدريب القومي للمرأة

قومي المرأة ينظم عدة مبادرات مجتمعية لفتيات برنامج نورة بـ أسيوط

المشروعات الزراعية في مصر

وفد أوغندي يتفقد عددا من المشروعات الزراعية في مصر

بالصور

شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده

جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني

فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية أنيقة على البحر.. تنورة بيضاء وتوب أسود

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

سيارة مصنوعة من البلاستيك.. مرسيدس تطرح C-Class الكهربائية

سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية

التعب المستمر ليس سببه نقص الحديد .. اكتشف مرضا خطيرا يسبب نفس الأعراض

ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد