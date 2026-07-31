اعتقال 11 فلسطينيًا في نابلس.. ومستوطِنون يقطعون خط مياه يغذي تجمعات بدوية شرق القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينيًا، اليوم الجمعة، خلال اقتحامها قرية تل جنوب غرب نابلس، في إطار تصعيد الإجراءات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم، على قطع خط مياه رئيسي قرب منطقة الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى حرمان عدد من التجمعات البدوية من مياه الشرب والري، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين قطعوا خط المياه الرئيسي المغذي لتجمعات "المهتوش" و"العراعرة" و"التبنة" قرب الخان الأحمر، ما تسبب في انقطاع إمدادات المياه عن السكان.

وأضافت أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف التجمعات البدوية شرق القدس المحتلة، في إطار سياسة التضييق على المواطنين ومحاولات دفعهم إلى الرحيل القسري عن أراضيهم.