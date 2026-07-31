وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن.. ويؤكد: المشهد ده لازم ينتهي

أثار الملحن وليد سعد جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما اتهم المطرب تووليت باقتباس لحن أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا"، التي قدمتها النجمة لطيفة ضمن ألبومها الصادر عام 2008، من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان وليد سعد، واستخدامه في التراك الدعائي لإعلان إحدى شركات الاتصالات، معتبرًا أن ما حدث يمثل تعديًا على حقوقه الفكرية والفنية.

وكتب وليد سعد عبر حسابه على منصة إكس: “تراك تووليت الجديد في إعلان شركة *** مسروق من لحن أغنية (في الكام يوم اللي فاتوا) للنجمة لطيفة من ألحاني.. أنا اتسرقت في أغاني كتير قبل كده، والمشهد ده لازم ينتهي.”

وأكد الملحن أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها تعرض ألحانه للاقتباس أو الاستخدام دون إذنه، مشددًا على ضرورة تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية بصورة أكثر صرامة، بما يضمن حقوق الملحنين والمؤلفين والشعراء، ويمنع استغلال أعمالهم دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

الملكية الفكرية

وتعيد هذه الأزمة إلى الواجهة ملف حماية الملكية الفكرية في صناعة الموسيقى، في ظل شكاوى سابقة أعلنها وليد سعد بشأن استخدام عدد من ألحانه دون موافقته، من بينها لحن أغنية "ماشية شمال"، إلى جانب أعمال أخرى قال إنها تعرضت لاعتداءات مماثلة.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من تووليت أو الجهة المنتجة لإعلان فودافون مصر بشأن ما أثاره وليد سعد، لتظل الواقعة في إطار الاتهامات المعلنة من جانب الملحن، في انتظار أي رد رسمي أو تطورات جديدة قد تحسم الجدل.

وأعادت الواقعة فتح النقاش حول حماية حقوق الملكية الفكرية في الوسط الفني، خاصة مع تكرار الاتهامات المتعلقة باقتباس الألحان أو استخدامها دون موافقة أصحابها، وهو الملف الذي يطالب عدد من المبدعين بحسمه عبر تطبيق أكثر فاعلية للقوانين المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.