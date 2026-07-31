بعد التأجيل.. يلا ساحل تُعلن للجمهور استرداد قيمة تذاكر حفل تامر حسني

أصدرت يلا ساحل، منذ قليل، بيان، كشفت فيه عن تأجيل حفل الفنان تامر حسني ضمن فاعلية يلا ساحل.

وجاء نص البيان: بيان من مبادرة "يلا ساحل"



ببالغ الحزن والأسى، تنعى مبادرة "يلا ساحل" وفاة والد الفنان تامر حسني، وتتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الفنان تامر حسني وأسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وتابع البيان ونظرًا لهذا الظرف الأليم، تقرر تأجيل حفل الفنان تامر حسني، والذي كان من المقرر إقامته اليوم 31 يوليو 2026 ضمن فعاليات "يلا ساحل".





واضاف: كما تؤكد المبادرة أنه سيتم استرداد قيمة التذاكر، وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالحفل والإجراءات المتعلقة بالتذاكر عبر القنوات الرسمية لـ"يلا ساحل"، بما في ذلك تطبيق Tellr Experience، التطبيق الرسمي للمبادرة.



واستكمل: نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.