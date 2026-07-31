آخر الأحزان.. مي عمر تنعى والد تامر حسني

نعت الفنانة مي عمر، والد الفنان تامر حسني والذي وافته المنية صباح اليوم بعد أزمة صحية.

وكتبت مي عمر عبر حسابها الشخصي على انستجرام: “البقاء لله خالص عزائي لأخويا وصديقي تامر حسني في وفاة والده ربنا يرحمه رحمة واسعة ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى ويصبر كل الأسرة ويجعلها آخر الاحزان ”.

وتوفي والد الفنان تامر حسني، بعد تعرضه الي وعكة صحية استدعت نقله الي احدي المستشفيات.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي الحبيب في ذمة الله، أسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة. الله يرحمك يا حبيبي".