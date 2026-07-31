فيديو قديم.. الداخلية تكشف تفاصيل تعاطى 3 أشخاص للمخدرات بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام عدد من الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" أحدهم متوفى منذ فترة بسبب أزمة صحية) ولم يتم العثور على مواد مخدرة بحوزتهما، وبمواجهتهما إعترفا بأنهما الظاهران بمقطع الفيديو حال تعاطيهما المواد المخدرة رفقة صديقهما المُتوفـى وأن المقطع قديم سبق تداوله منذ عام.

أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وبسؤاله قرر بتصويره مقطع الفيديو المشار إليه عام 2025 ، وقام بنشره على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بتاريخ 24 الجارى لرفع نسب المُشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





