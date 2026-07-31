قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القليوبية : فتح باب تحويل الطلاب بين الأزهر والتربية والتعليم
التعليم العالي تنشر دليل التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وقواعد القبول
الأضرار مادية.. رصد مسيرات معادية داخل المجال الجوي الكويتي
اللجنة الوطنية لإدارة غزة: نرحب بالتقدم المعلن عنه بشأن خارطة الطريق
رئيس الوزراء يثمن قرار صندوق النقد باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد
خطيب المسجد النبوي: شدة الحر تذكرنا بجهنم وعليكم بإعانة الفقراء
انقلاب تريلا محملة بالملح على طريق سيوة – أبوشروف في مطروح
الوادي الجديد: تجهيز 100 فتاة مقبلة على الزواج ودعم لـ2000 أسرة
وفاة والد تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية
استمرار ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة
يتصدر قائمة المطلوبين دوليا.. من هو بافيل دوروف مؤسس تيليجرام؟
1275 فرصة عمل جديدة في 9 محافظات برواتب مجزية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بملابس رياضية وهاتف في يده.. كواليس لقاء السيناتور جون فيترمان ونتنياهو التي أثارت الجدل

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
أحمد العيسوي

تحول لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيناتور الأمريكي جون فيترمان في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى محور جدل واسع، ليس بسبب الملفات السياسية التي نوقشت أو المواقف الداعمة لإسرائيل التي أعلنها السيناتور الديمقراطي، وإنما بسبب مظهره غير المعتاد وطريقة جلوسه خلال الاجتماع، وهو ما اعتبره كثيرون خروجًا عن الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية المتبعة في اللقاءات الرسمية.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو للقاء على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتفتح بابًا واسعًا من الانتقادات والتعليقات، في وقت يواصل فيه فيترمان تأكيد دعمه الكامل للحكومة الإسرائيلية وسياساتها العسكرية.

مظهر غير رسمي يثير العاصفة

وأظهرت الصور السيناتور الأمريكي جون فيترمان مرتديًا ملابس رياضية غير رسمية، عبارة عن "شورت" وقميص بغطاء للرأس، بينما كان يجلس أمام نتنياهو الذي ظهر مرتديًا بدلة رسمية. كما لفتت طريقة جلوسه الأنظار بعدما وضع ساقه في مواجهة ضيفه، إلى جانب انشغاله بالنظر إلى هاتفه المحمول في بعض اللحظات أثناء حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هذا المشهد أثار حالة من الجدل، حيث رأى منتقدون أن تصرفات فيترمان لا تتناسب مع طبيعة لقاء رسمي يجمع مسؤولين بهذا المستوى، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية الحساسة التي تمر بها المنطقة.
 

دعم ثابت لإسرائيل رغم الجدل

ورغم الانتقادات التي طالت مظهره، لم يغير فيترمان من مواقفه السياسية، إذ جدد خلال اللقاء دعمه الكامل لإسرائيل، مؤكدًا أنه لا يزال من أبرز الأصوات داخل الحزب الديمقراطي التي تدافع عن تل أبيب.

وأكد السيناتور الأمريكي أنه يشعر بالفخر لكونه يمثل، بحسب وصفه، "ضمير الحزب الديمقراطي" فيما يتعلق بدعم إسرائيل، مشددًا على تأييده للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس وحزب الله، كما أبدى دعمه لاتخاذ مواقف أكثر تشددًا تجاه إيران، معتبرًا أن الحرب التي تخوضها إسرائيل "عادلة" من وجهة نظره.

هجوم حاد على عمدة نيويورك

ولم تقتصر تصريحات فيترمان على الدفاع عن إسرائيل، بل امتدت إلى مهاجمة عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بعد دعوته إلى اعتقال نتنياهو حال زيارته المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

وفي مقابلات إعلامية مع قناة "فوكس نيوز"، سخر فيترمان من تلك الدعوات، مؤكدًا أن رئيس البلدية لا يمتلك أي صلاحية قانونية لإصدار أوامر باعتقال رئيس حكومة أجنبية.

وقال مخاطبًا ممداني إن دوره يقتصر على إدارة شؤون المدينة مثل إصلاح الطرق وجمع القمامة، وليس تنفيذ إجراءات قضائية أو دبلوماسية، كما كرر انتقاداته له في أكثر من ظهور إعلامي، واصفًا تصريحاته بأنها غير واقعية.

نتنياهو يشيد بموقف السيناتور الأمريكي

من جانبه، حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توجيه الشكر إلى جون فيترمان، مشيدًا بمواقفه الداعمة لإسرائيل في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل الولايات المتحدة، حتى من بعض أعضاء الحزب الديمقراطي.

ووصف نتنياهو السيناتور الأمريكي بأنه "حليف شجاع وصديق صريح"، مؤكدًا أن دعمه يعكس قوة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، رغم حالة الانقسام السياسي المتصاعدة داخل الولايات المتحدة بشأن الحرب في قطاع غزة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وبمجرد انتشار صور اللقاء، انقسمت ردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي. فبينما اعتبر البعض أن أسلوب فيترمان في ارتداء الملابس يعكس شخصيته المعروفة بعدم الالتزام بالملابس الرسمية، رأى آخرون أن ظهوره بهذا الشكل في لقاء رسمي مع رئيس حكومة دولة يمثل تجاوزًا واضحًا لقواعد البروتوكول واحترام الضيوف.
 

وزاد من حدة الجدل ظهور السيناتور وهو يتابع هاتفه المحمول خلال جزء من اللقاء، الأمر الذي اعتبره كثيرون تصرفًا غير لائق، بغض النظر عن مواقفه السياسية أو طبيعة علاقته بنتنياهو.

وأعاد لقاء جون فيترمان وبنيامين نتنياهو طرح تساؤلات حول حدود البروتوكول في اللقاءات السياسية، ومدى تأثير المظهر والسلوك الشخصي للمسؤولين على الرسائل التي تصل إلى الرأي العام.

واشنطن نتيناهو جون فيترمان نتنياهو غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

حكم مباراة الأرجنتين وميسي

حكم مباراة الأرجنتين يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع ميسي .. ماذا حدث؟

تنسيق كليات التمريض 2026

تنسيق كليات التمريض 2026.. مؤشرات القبول والحد الأدنى لطلاب علمي علوم

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد : لاتهاون في سلامة وصحة المواطنين

بورسعيد.. إغلاق مطعمين لوجود مخالفات كبري

المتوفين

وفاة شاب صعقا بالكهرباء في دمياط ولحقت به والدته حزنًا عند وصول جثمانه

ديوان محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد تزامنًا مع الموجة شديدة الحرارة

بالصور

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

علامات فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد