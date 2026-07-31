بملابس رياضية وهاتف في يده.. كواليس لقاء السيناتور جون فيترمان ونتنياهو التي أثارت الجدل

تحول لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيناتور الأمريكي جون فيترمان في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى محور جدل واسع، ليس بسبب الملفات السياسية التي نوقشت أو المواقف الداعمة لإسرائيل التي أعلنها السيناتور الديمقراطي، وإنما بسبب مظهره غير المعتاد وطريقة جلوسه خلال الاجتماع، وهو ما اعتبره كثيرون خروجًا عن الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية المتبعة في اللقاءات الرسمية.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو للقاء على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتفتح بابًا واسعًا من الانتقادات والتعليقات، في وقت يواصل فيه فيترمان تأكيد دعمه الكامل للحكومة الإسرائيلية وسياساتها العسكرية.

مظهر غير رسمي يثير العاصفة

وأظهرت الصور السيناتور الأمريكي جون فيترمان مرتديًا ملابس رياضية غير رسمية، عبارة عن "شورت" وقميص بغطاء للرأس، بينما كان يجلس أمام نتنياهو الذي ظهر مرتديًا بدلة رسمية. كما لفتت طريقة جلوسه الأنظار بعدما وضع ساقه في مواجهة ضيفه، إلى جانب انشغاله بالنظر إلى هاتفه المحمول في بعض اللحظات أثناء حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هذا المشهد أثار حالة من الجدل، حيث رأى منتقدون أن تصرفات فيترمان لا تتناسب مع طبيعة لقاء رسمي يجمع مسؤولين بهذا المستوى، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية الحساسة التي تمر بها المنطقة.



دعم ثابت لإسرائيل رغم الجدل

ورغم الانتقادات التي طالت مظهره، لم يغير فيترمان من مواقفه السياسية، إذ جدد خلال اللقاء دعمه الكامل لإسرائيل، مؤكدًا أنه لا يزال من أبرز الأصوات داخل الحزب الديمقراطي التي تدافع عن تل أبيب.

وأكد السيناتور الأمريكي أنه يشعر بالفخر لكونه يمثل، بحسب وصفه، "ضمير الحزب الديمقراطي" فيما يتعلق بدعم إسرائيل، مشددًا على تأييده للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس وحزب الله، كما أبدى دعمه لاتخاذ مواقف أكثر تشددًا تجاه إيران، معتبرًا أن الحرب التي تخوضها إسرائيل "عادلة" من وجهة نظره.

هجوم حاد على عمدة نيويورك

ولم تقتصر تصريحات فيترمان على الدفاع عن إسرائيل، بل امتدت إلى مهاجمة عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بعد دعوته إلى اعتقال نتنياهو حال زيارته المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

وفي مقابلات إعلامية مع قناة "فوكس نيوز"، سخر فيترمان من تلك الدعوات، مؤكدًا أن رئيس البلدية لا يمتلك أي صلاحية قانونية لإصدار أوامر باعتقال رئيس حكومة أجنبية.

وقال مخاطبًا ممداني إن دوره يقتصر على إدارة شؤون المدينة مثل إصلاح الطرق وجمع القمامة، وليس تنفيذ إجراءات قضائية أو دبلوماسية، كما كرر انتقاداته له في أكثر من ظهور إعلامي، واصفًا تصريحاته بأنها غير واقعية.



نتنياهو يشيد بموقف السيناتور الأمريكي

من جانبه، حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توجيه الشكر إلى جون فيترمان، مشيدًا بمواقفه الداعمة لإسرائيل في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل الولايات المتحدة، حتى من بعض أعضاء الحزب الديمقراطي.

ووصف نتنياهو السيناتور الأمريكي بأنه "حليف شجاع وصديق صريح"، مؤكدًا أن دعمه يعكس قوة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، رغم حالة الانقسام السياسي المتصاعدة داخل الولايات المتحدة بشأن الحرب في قطاع غزة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وبمجرد انتشار صور اللقاء، انقسمت ردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي. فبينما اعتبر البعض أن أسلوب فيترمان في ارتداء الملابس يعكس شخصيته المعروفة بعدم الالتزام بالملابس الرسمية، رأى آخرون أن ظهوره بهذا الشكل في لقاء رسمي مع رئيس حكومة دولة يمثل تجاوزًا واضحًا لقواعد البروتوكول واحترام الضيوف.



وزاد من حدة الجدل ظهور السيناتور وهو يتابع هاتفه المحمول خلال جزء من اللقاء، الأمر الذي اعتبره كثيرون تصرفًا غير لائق، بغض النظر عن مواقفه السياسية أو طبيعة علاقته بنتنياهو.

وأعاد لقاء جون فيترمان وبنيامين نتنياهو طرح تساؤلات حول حدود البروتوكول في اللقاءات السياسية، ومدى تأثير المظهر والسلوك الشخصي للمسؤولين على الرسائل التي تصل إلى الرأي العام.