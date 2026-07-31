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تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح.. عرض سعودي ينتظر فشل انتقاله إلى بشكتاش
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح.. عرض سعودي ينتظر فشل انتقاله إلى بشكتاش

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

لا يزال مستقبل النجم المصري محمد صلاح يمثل أحد أبرز الملفات على طاولة الانتقالات الصيفية في ظل استمرار الغموض بشأن وجهته المقبلة بعد نهاية رحلته مع ليفربول وسط اهتمام متزايد من أندية في أوروبا والسعودية والولايات المتحدة للحصول على خدمات أحد أبرز نجوم الكرة العالمية.

ورغم بلوغه مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية لا يزال "الملك المصري" يحظى بقيمة فنية وتسويقية كبيرة، ما يجعله هدفا للعديد من الأندية الباحثة عن صفقة استثنائية خلال فترة الانتقالات الحالية.

بشكتاش يتمسك بالأمل

برز نادي بشكتاش التركي كأحد أكثر الأندية جدية في سباق التعاقد مع محمد صلاح بعدما دخل في مفاوضات مكثفة مع اللاعب خلال الأسابيع الماضية إلا أن المحادثات شهدت تعثرا بسبب بعض التفاصيل المالية المرتبطة بالراتب والحقوق التجارية وعمولة وكيل اللاعب.

ووفقا لما ذكره موقع Halk TV التركي فإن محمد صلاح طلب مهلة إضافية لدراسة جميع العروض التي تلقاها قبل اتخاذ قراره النهائي في ظل رغبته في اختيار الوجهة الأنسب لمواصلة مسيرته.

ورغم إعلان بشكتاش تجميد المفاوضات مؤقتا فإن التقارير التركية تؤكد أن الصفقة لم تغلق بشكل نهائي، وأن الباب لا يزال مفتوحا أمام استئناف المحادثات إذا توافرت الظروف المناسبة.

عامل الوقت يزيد الضغوط

ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، يواجه محمد صلاح تحديًا يتعلق بسرعة حسم مستقبله إذ يسعى للانضمام إلى فريقه الجديد في الوقت المناسب للمشاركة في فترة الإعداد والتأقلم مع الجهاز الفني وزملائه قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

كما أن تأخر حسم الصفقة قد يقلص عدد الخيارات المتاحة أمام اللاعب خاصة بعدما أغلقت العديد من الأندية الكبرى ملفاتها الهجومية خلال الميركاتو الحالي.

الدرعية يراقب الموقف

في المقابل، يترقب نادي الدرعية السعودي تطورات المفاوضات بين محمد صلاح وبشكتاش، استعدادا للدخول بقوة في سباق التعاقد مع قائد منتخب مصر إذا تعثرت الصفقة بشكل نهائي.

وكشف الصحفي التركي ياجيز سابونجوجلو أن إدارة الدرعية وضعت محمد صلاح ضمن أولوياتها، وتستعد للتحرك فور انتهاء مفاوضات اللاعب مع النادي التركي دون التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن بشكتاش قدم عرضا ماليا يقدر إجماليه بنحو 20 مليون يورو، مؤكدًا أن رئيس النادي سردال أدالي بذل جهودا كبيرة لإتمام الصفقة، وقدم أفضل عرض يتناسب مع الإمكانات المالية للنادي.

ولا يقتصر الاهتمام بمحمد صلاح على بشكتاش والدرعية فقط إذ أشار سابونجوجلو إلى وجود اهتمام من ناديين في الدوري الأمريكي بالإضافة إلى نادٍ آخر ما يزيد من حدة المنافسة على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتسعى جميع الأطراف إلى استغلال حالة الترقب الحالية، في انتظار القرار النهائي الذي سيحسم أحد أبرز ملفات الميركاتو هذا الصيف.

الوجهة الأخيرة.. القرار يقترب

ومع استمرار دراسة محمد صلاح للعروض المقدمة إليه، يبقى مستقبل قائد منتخب مصر مفتوحا على جميع الاحتمالات، سواء بالاستمرار في الملاعب الأوروبية أو خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، أو الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة، قد تضع حدا لحالة الجدل المستمرة حول الوجهة المقبلة لـ"الملك المصري" في واحدة من أكثر الصفقات المنتظرة خلال سوق الانتقالات الحالي.

محمد صلاح ليفربول نادي بشكتاش التركي الدوري الأمريكي

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