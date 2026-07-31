حماس: اتفاق غزة ينص على تخزين السلاح الثقيل تحت مسئولية اللجنة الوطنية الفلسطينية

أكد القيادي بـحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" غازي حمد، أن الحركة وافقت على اتفاق من رزمة كاملة يشمل انسحاب "إسرائيل" من غزة والإعمار وانتشار قوة دولية وتسلم اللجنة الوطنية مهامها.

وقال حمد في تصريحات له: اتفاق غزة تضمن توافقنا على مبادئ عامة وبعد ذلك ستكون هناك جولة محادثات أخرى لوضع آليات وجداول زمنية للتنفيذ.

وأضاف: اتفاق غزة ينص على وجود لجنة تحقيق دولية مهمتها متابعة التنفيذ بشكل مستمر؛ ولكن إذا لم تنفذ "إسرائيل" التزاماتها باتفاق غزة فلن ننفذ التزاماتنا ولن تنتقل أي مرحلة إلى التالية قبل استكمال تنفيذ سابقتها.

وتابع : الاتفاق ينص على تخزين السلاح الثقيل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية بعد تنفيذ إسرائيل التزاماتها.



وختم القيادي بـ"حماس" غازي حمد : تنفيذ ترتيبات السلاح مشروط بتنفيذ "إسرائيل" المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار والانسحاب من غزة واستلام اللجنة الوطنية مهامها وانتشار القوة الدولية وتفكيك العصابات.