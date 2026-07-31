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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يؤدي إعلان حركة حماس نزع سلاحها إلى وقف التصعيد الإسرائيلي؟.. فيديو

حركة حماس
حركة حماس
البهى عمرو

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن إعلان حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها يمثل تطورًا لافتًا في مسار الأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كانت تمثل العقبة الرئيسية أمام الانتقال إلى المرحلة التالية من التفاهمات الخاصة بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن نجاح الاتفاق سيظل مرهونًا بمدى التزام جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معاذ إبراهيم، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الإعلان عن موافقة حماس على نزع السلاح يعد إنجازًا مهمًا، لأنه يزيل الذريعة التي كانت تستخدمها إسرائيل للتنصل من استكمال مراحل الاتفاق، موضحًا أن هذا التطور جاء نتيجة جهود مصرية متواصلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث استضافت القاهرة اجتماعات متتالية مع حماس والفصائل الفلسطينية، وقدمت العديد من المقترحات حتى تم التوصل إلى الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفه بالإنجاز التاريخي.

وأضاف أن الاتفاق لا يقتصر على وقف إطلاق النار، وإنما يرسم ملامح مستقبل الحكم والأمن داخل قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن أبرز ما يميزه اعتماده على مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، بحيث يقابل كل إجراء فلسطيني التزام إسرائيلي، وهو ما يختلف عن الاتفاقات السابقة التي كانت تعتمد على تنفيذ الالتزامات من جانب واحد.
 

حركة حماس حماس صدى البلد

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