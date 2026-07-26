غارات إسرائيلية تستهدف مسئولين بحركة «حماس» فى قطاع غزة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مسئولين اثنين بحركة "حماس" شمالي قطاع غزة ومسئولا ثالثا من الحركة وسط القطاع.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، اغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى اللداوي، ومرافقه الرائد رامز توفيق أبو زريق، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة دير البلح وسط القطاع.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بيان للجيش الإسرائيلي أنه "استهدف فارس المصري، المسئول بهيئة الإنتاج التابعة لحماس، ومحمد أبو شكيان، العضو بقوات النخبة بكتائب عز القسام الجناح العسكري لحركة حماس؛ في غارتين جويتين منفصلتين نُفذتا الأسبوع الماضي شمالي قطاع غزة".