قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تغلق منشأة غير مرخصة لزراعة الشعر ببني سويف وتضبط منتحلي صفة طبيب
مواجهة قوية.. حمزة عبد الكريم أساسي مع برشلونة أمام برمنجهام سيتي
جون إدوارد يودع الزمالك برسالة مؤثرة.. ويتخذ قرارًا بشأن الشرط الجزائي
حماس: يجب موافقة إسرائيل أولا على اتفاق نزع السلاح
موعد ومكان جنازة الدهشوري حرب
بريطانيا تتهم شخصا بالتجسس لصالح الحرس الثوري على قاعدة أكروتيري الجوية
سؤال برلماني حول نتائج الثانوية العامة ووقائع الغش الإلكتروني
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 في مصر
وفاة الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق
علامات فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
البحث عن شاب تعرض للغرق فى مياه البحر بمطروح
خطوة بخطوة.. طريقة الاغتسال الشرعية والصحيحة من الجنابة للرجال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدكتور سويلم يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح «متحف الري» بالعاصمة الجديدة الثلاثاء المقبل

صورة من المتحف
صورة من المتحف

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفنى والمالى والإداري بالديوان العام، بشأن متابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح "متحف الرى بمبنى الوزارة بالعاصمة الجديدة"، والمقرر يوم الثلاثاء الموافق ٤ اغسطس ٢٠٢٦ .

واستعرض التقرير ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية فى انشاء "متحف الرى"، وترميم القطع الأثرية الخاصة بالرى، وعرضها بصورة متحفية متميزة، بالاستعانة بالعديد من الكفاءات المصرية المتميزة فى مجالات ترميم المقتنيات التاريخية والعرض المتحفى، كما تم عمل كود لكل قطعة متحفية بما يمكن الزائرين من التعرف على تفاصيل كل قطعة أثرية معروضة بالمتحف، وتركيب شاشات تفاعلية لعرض عدد من الكتب والالبومات من معروضات المتحف وعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية لتاريخ الري ومنشآت الري، وإنشاء صفحة إليكترونية website للمتحف لتمكين المواطنين من التعرف بسهولة على محتويات المتحف وتاريخ كل قطعة متحفية.

وقال الدكتور سويلم: " مصر تمتلك تراثاً عريقاً فيما يتعلق بالري، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة فى وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ، ولذلك فهناك أهمية كبيرة لحماية هذا التراث وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه، وعرض تقنيات الرى المختلفة التى كان لها دور بارز فى خدمة الإقتصاد وتحقيق التنمية على مر العصور".

وأشاد بما تحقق مؤخرا من ترميم للمقتنيات والوثائق التاريخية الهامة مثل (الكتب والخرائط والتقارير والصور)، ومهمات هندسية كانت تستخدم سابقا في القياسات المائية بالترع ونهر النيل، بالإضافة لكتب وموسوعات وألبومات نادرة مثل "كتاب وصف مصر"، و "ألبوم حفل إفتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩"، و "أطلس خرائط مصر لعام ١٩٢٨" وغيرها، ورقمنة هذه الوثائق بما يساهم في الحفاظ عليها .

وأضاف أن أعمال ترميم و رقمنة الوثائق والمقتنيات التاريخية تسهم في الحفاظ عليها وإتاحتها للأجيال المقبلة والباحثين.

جدير بالذكر ان "متحف الرى" يضم عدد (٧) مناطق مختلفة، يعرض كل منها جانب من تاريخ الري والعمل المائي في مصر، (منطقة المخطوطات والموسوعات والأطالس التي تعرض كيف أدارت الدولة المصرية مواردها المائية بالاعتماد على العلم والهندسة والتخطيط - منطقة الألبومات التي توثق لحظات ومحطات تاريخية مهمة من تاريخ الرى في مصر - منطقة الأدوات مثل البوصلات، والساعة، والفولتميتر والتودوليت والكارنتميتر - منطقة التراث التقني مثل الآلة الحاسبة وبطاقات الفهرسة وعارض الشرائح – منطقة الأثاث الملكي من المقتنيات الملكية الخاصة بأسرة محمد علي من داخل استراحة الري بأسوان - منطقة النماذج المجسمة مثل نموذج قناطر زفتى – منطقة بانوراما السد العالي).

هانى سويلم وزير الموارد متحف الرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

امام عاشور

10 ملايين دولار| عرض جديد من الاتحاد السعودي لضم إمام عاشور والأهلي يحدد شروطه

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

حكم مباراة الأرجنتين وميسي

حكم مباراة الأرجنتين يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع ميسي .. ماذا حدث؟

تنسيق كليات التمريض 2026

تنسيق كليات التمريض 2026.. مؤشرات القبول والحد الأدنى لطلاب علمي علوم

ترشيحاتنا

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق: لا حيرة ولا شكوك.. أقف خلف مؤسسات الدولة بكل ثقة

وفاة يوسف الدهشوري حرب

قامة رياضية كبيرة.. طارق السيد ينعى الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة السابق

فتحي سند

فتحي سند ينعى يوسف الدهشوري بكلمات مؤثرة

بالصور

علامات فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

فستان ناعم.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ذكري ميلاد سعيد صالح.. محطات فنية في حياته وسر رفضه السقوط في بئر سبع

سعيد صالح
سعيد صالح
سعيد صالح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد