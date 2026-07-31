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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة.. نائب الوزير يتفقد المنشآت الصحية بمطروح ويطمئن على انتظام العمل

الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان
الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان مروراً مركزياً لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة مطروح بمشاركة 42 مشرفاً من إدارات قطاع الطب الوقائي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بهدف متابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الصحية ورصد أي معوقات والعمل على تذليلها سريعاً.

واستهل نائب الوزير زيارته بتفقد مستشفى الحمام المركزي حيث اطّلع على قسم الاستقبال والطوارئ واستمع إلى المرضى وذويهم للتأكد من رضاهم عن مستوى الخدمة، وراجع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأوصى بتنظيم دخول المرضى والمرافقين.

 توافر الأصناف الحيوية

كما تفقد الصيدلية واطمأن على توافر الأصناف الحيوية، وراجع قسم الأشعة حيث لاحظ عجزاً في الأطباء أدى إلى تأخر إصدار التقارير فوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير المستلزمات غير الطبية لضمان استمرار عمل الأجهزة. وفي معمل التحاليل راجع نتائج مرضى الغسيل الكلوي ولاحظ تبايناً في بعضها فوجه بمعايرة الأجهزة ومراجعة النتائج وإجراء الصيانات الدورية، ثم اطمأن على أقسام الرعاية المتوسطة والمركزة والقسم الداخلي مشيداً بجهود الفرق الطبية.

وتوجه بعد ذلك إلى مستشفى الضبعة المركزي حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ واستمع إلى المواطنين ووجه بسرعة حل الشكاوى، واطمأن على توافر الطعوم والأمصال وأرصدة فصائل الدم، ووجه بتدعيم قسم الأشعة بجهاز سونار، وتفقد قسم الأطفال المبتسرين ووحدة الرعاية المركزة وراجع بيان العمليات الجراحية موجهاً بوضع خطة عاجلة لزيادة معدلات التشغيل، كما أوصى بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيب سكن الأطباء لزيادة الطاقة الاستيعابية.

وشملت الجولة زيارة مستشفى مطروح العام حيث تفقد العيادات الخارجية واستمع إلى المواطنين وأوصى بدراسة الشكاوى وحلها، ووجه بزيادة معدلات التشغيل في معمل تركيبات الأسنان، وراجع الصيدلية ولاحظ ازدحاماً أمام منافذ الصرف فوجه بتدعيمها بعدد إضافي من الصيادلة وتنظيم آليات العمل، كما تفقد قسم الأشعة ووحدة الغسيل الكلوي ووحدة الرعاية المركزة وأثنى على أداء الفريق الطبي.

وفي ختام الجولة عقد نائب الوزير اجتماعاً بحضور قيادات قطاع الطب الوقائي ومديرية الشؤون الصحية بمطروح ومديري المستشفيات، استمع خلاله إلى تقرير مفصل حول الأداء الفني وموقف اعتماد منشآت الرعاية الأولية والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، حيث جاءت مستشفى العلمين النموذجي ومركز جراحة القلب والقسطرة التداخلية ومستشفى النجيلة المركزي في صدارة التقييم.

وأوصى بصرف مكافأة لفرق الرصد البيئي والسلامة والصحة المهنية وصحة البيئة ومراقبة الأغذية والمتوطنة، موجهاً الشكر لمدير المديرية ومديري المستشفيات والإدارات على الجهد المبذول.

وزير الصحة والسكان قطاع الطب الوقائي الخدمات الصحية مستشفى الحمام دخول المرضى

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