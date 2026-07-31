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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أنهوا حياة شخص بالتعذيب.. القبض على المسئولين عن مصحة لعلاج الأدمان بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بإدارة مصحة لعلاج الإدمان "غير مرخصة" بالقاهرة والتعدى على أحد نزلائها بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته داخل المصحة.

 تبلغ لقسم شرطة عين شمس من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "متوفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة" - مقيم بدائرة القسم).

 بالفحص وسؤال أهلية المتوفى (شقيقته ووالدته) قررتا بقيامهما بإيداع المذكور "من متعاطى المواد المخدرة" بتاريخ 24 / الجارى بإحدى المصحات غير المرخصة لعلاج الإدمان "كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم" ، وأضافت شقيقته بقيام أحد الأشخاص بالتواصل هاتفياً معها وإبلاغها بتعرض شقيقها لحالة إعياء وعقب ذلك قام بإحضاره لمحل إقامتهما وتوجها به للمسشفى إلا أنه توفى.


 

أمكن تحديد وضبط مالك المصحة ومرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) ، وبحوزتهم سيارة "فان" المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بقيام إثنين منهم بالتعدى على المذكور بالضرب وتكبيله وقيام أحدهما بضربه بإستخدام عصا خشبية فى محاولة للسيطرة عليه أثناء محاولته الهروب من المصحة مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ، وأقر الأخران بقيامهما بإصطحابه ونقله لمحل سكنه بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق المصحة.



 

الأجهزة الأمنية الإدمان مصحة

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