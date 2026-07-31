اللجنة الوطنية لإدارة غزة: نرحب بالتقدم المعلن عنه بشأن خارطة الطريق

رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بالتقدم الذي أعلن عنه بشأن خارطة الطريق وبفتح مسار نحو الشروع في تنفيذها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وذكرت، أنّ الأولوية اليوم تتمثل في ترجمة هذا التقدم إلى خطوات عملية تنعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين اليومية، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لتحمل مسؤولياتها في القطاع.

وتابعت: "أنجزنا استعدادات مؤسسية وتشغيلية واسعة النطاق لتولي إدارة القطاع، ومهمتنا استعادة الخدمات العامة الأساسية وتعزيز سيادة القانون وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية".

وواصلت: "مهمتنا خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة من خلال إدارة فلسطينية تتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة، وسنركز على استعادة عمل مؤسسات الإدارة العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز الأمن العام".

وأوضحت، أنّ نجاح هذه المرحلة يعتمد أولا على الشراكة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة: "سنعمل بالتنسيق مع مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى وقوة الاستقرار الدولية وشركائنا الإقليميين والدوليين".

وأفادت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بأنّ إعادة إعمار غزة تتطلب التزاما دوليا مستداما وموارد مالية كبيرة وتعاونا وثيقا بين جميع الشركاء.

وأردفت: "هدفنا بناء غزة آمنة ومستقرة تديرها مؤسسات فلسطينية شرعية وتستند إلى سيادة القانون، وجاهزون لتحمل مسؤولياتنا والعمل مع شركائنا لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار وبناء مستقبل أفضل للقطاع".