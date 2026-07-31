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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تحرير بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف

الدفاع الروسية: تحرير بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف
الدفاع الروسية: تحرير بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحرير القوات الروسية لبلدتي ستينكي وفيروفكا في كل من جمهورية دونيتسك.

وجاء في بيان للوزارة أوردته وكالة "سبوتنك":، اليوم /الجمعة/ "بالأمس، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بعمليات حاسمة لتحرير بلدة ستينكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان: "في الأسبوع الماضي، سيطرت وحدات من مجموعة "الشمال" على بلدات نوفايا سيتش، وموهريتسيا، ومالا سلوبيدكا في مقاطعة سومي، ويورتشينكوفو في مقاطعة خاركوف، وأمس تم تحرير على بلدة فيروفكا في مقاطعة خاركوف".

وتابع البيان: "القوات المسلحة الروسية نفّذت، خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو، غارة جوية واسعة النطاق و15 غارة جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة برية وجوية وبحرية، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة هجومية.

واستهدفت الغارات منشآت صناعية عسكرية، ومراكز لوجستية، ومرافق للبنية التحتية للوقود والطاقة والنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومطارات عسكرية، ومستودعات أسلحة وذخائر، ومرافق إنتاج وتخزين للطائرات المسيّرة ومكوناتها، فضلاً عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

كما تضررت مرافق البنية التحتية في الموانئ البحرية الأوكرانية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، بالإضافة إلى الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأشار بيان الدفاع إلى أنه خلال الأسبوع " أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 69 قنبلة جوية موجهة، وسبعة صواريخ إطلاق من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وأربعة صواريخ نبتون موجهة بعيدة المدى، و5103 طائرات دون طيار ".

وتابع البيان: "عملياتٍ نشطة نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الشرق" حررت بلدة كوموناروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك على مدار أسبوع، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغا الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق" أكثر من 2500 جندي، و30 مركبة قتالية مدرعة، و77 مركبة، وتسع قطع مدفعية ميدانية".

وزارة الدفاع الروسية تحرير القوات الروسية لبلدتي ستينكي وفيروفكا جمهورية دونيتسك مجموعة الجنوب الروسية جمهورية دونيتسك الشعبية

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