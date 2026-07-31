مع ارتفاع درجات الحرارة.. سياح يروون عطش القطط داخل المعابد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا أظهرت عددًا من السياح وهم يقدمون المياه للقطط المتواجدة داخل عدد من المعابد الأثرية، في مشهد إنساني لاقى إشادة واسعة، تزامنًا مع موجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأظهرت اللقطات السياح وهم يضعون أوعية مياه للقطط أو يقدمون لها المياه مباشرة، في محاولة لمساعدتها على مواجهة الطقس الحار، وسط تفاعل إيجابي من الزائرين.

وحظيت المشاهد بانتشار واسع عبر منصات التواصل، حيث أثنى كثيرون على هذا التصرف، مؤكدين أن الرفق بالحيوان يعكس قيمًا إنسانية نبيلة، خاصة في ظل الأجواء شديدة الحرارة التي قد تعرض الحيوانات للعطش والإجهاد.