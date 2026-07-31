الراحمون يرحمهم الله.. عاملة نظافة تلاعب قطة بمشهد إنساني يخطف القلوب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا يوثق لحظة عفوية جمعت عاملة نظافة بإحدى القطط، حيث ظهرت وهي تلاعبها بحنان وتداعبها وسط أجواء مليئة بالرحمة والود.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع، إذ أشاد المتابعون بالمشهد الإنساني الذي عكس جانبًا من الرحمة والرفق بالحيوان، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات البسيطة تحمل معاني كبيرة وتستحق التقدير.

وتصدر الفيديو منصات التواصل خلال الساعات الماضية، بينما أرفق كثير من المتابعين تعليقات مستوحاة من الحديث الشريف: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»، معتبرين أن الرحمة بالحيوان تعكس أخلاقًا وإنسانية تستحق الإشادة.