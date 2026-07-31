قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القليوبية : فتح باب تحويل الطلاب بين الأزهر والتربية والتعليم
التعليم العالي تنشر دليل التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وقواعد القبول
الأضرار مادية.. رصد مسيرات معادية داخل المجال الجوي الكويتي
اللجنة الوطنية لإدارة غزة: نرحب بالتقدم المعلن عنه بشأن خارطة الطريق
رئيس الوزراء يثمن قرار صندوق النقد باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد
خطيب المسجد النبوي: شدة الحر تذكرنا بجهنم وعليكم بإعانة الفقراء
انقلاب تريلا محملة بالملح على طريق سيوة – أبوشروف في مطروح
الوادي الجديد: تجهيز 100 فتاة مقبلة على الزواج ودعم لـ2000 أسرة
وفاة والد تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية
استمرار ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة
يتصدر قائمة المطلوبين دوليا.. من هو بافيل دوروف مؤسس تيليجرام؟
1275 فرصة عمل جديدة في 9 محافظات برواتب مجزية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجيش الكويتي: دمرنا طائرات مسيرة دخلت البلاد صباح اليوم

الجيش الكويتي
الجيش الكويتي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الكويتي، قال دمرنا طائرات مسيرة دخلت المجال الجوي للبلاد صباح اليوم.

وأضاف الجيش الكويتي، أننا دمرنا طائرات مسيرة دخلت المجال الجوي للبلاد صباح اليوم، ووقوع أضرار مادية جراء سقوط حطام المسيرات دون تسجيل إصابات.

وفي وقت سابق أكد وزارة الخارجية ​الصينية اليوم ​الجمعة إن الهجوم الإيراني الذي ⁠استهدف ​مبنى تابعا لشركة ​صينية في الكويت لم يسفر عن ​إصابة ​أي مواطنين صينيين.

⁠حثت الخارجية الصينية في بيان لها الكويت على ​اتخاذ تدابير ​فعالة ⁠لحماية سلامة الرعايا الصينيين ⁠والمؤسسات ​الصينية.


ولاحقا ؛ صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، اليوم، بأن العدوان الإيراني الآثم استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت؛ مما أسفر عن وفاة أحد العاملين، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.

وأشار المتحدث إلى أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن القوات المسلحة الكويتية تؤكد استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

الجيش الكويتي طائرات مسيرة الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

حكم مباراة الأرجنتين وميسي

حكم مباراة الأرجنتين يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع ميسي .. ماذا حدث؟

تنسيق كليات التمريض 2026

تنسيق كليات التمريض 2026.. مؤشرات القبول والحد الأدنى لطلاب علمي علوم

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

أسعار الفراخ اليوم الخميس

البانيه وصل كام؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

بالصور

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

علامات فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد