الجيش الكويتي: دمرنا طائرات مسيرة دخلت البلاد صباح اليوم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الكويتي، قال دمرنا طائرات مسيرة دخلت المجال الجوي للبلاد صباح اليوم.

وأضاف الجيش الكويتي، أننا دمرنا طائرات مسيرة دخلت المجال الجوي للبلاد صباح اليوم، ووقوع أضرار مادية جراء سقوط حطام المسيرات دون تسجيل إصابات.

وفي وقت سابق أكد وزارة الخارجية ​الصينية اليوم ​الجمعة إن الهجوم الإيراني الذي ⁠استهدف ​مبنى تابعا لشركة ​صينية في الكويت لم يسفر عن ​إصابة ​أي مواطنين صينيين.

⁠حثت الخارجية الصينية في بيان لها الكويت على ​اتخاذ تدابير ​فعالة ⁠لحماية سلامة الرعايا الصينيين ⁠والمؤسسات ​الصينية.



ولاحقا ؛ صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، اليوم، بأن العدوان الإيراني الآثم استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت؛ مما أسفر عن وفاة أحد العاملين، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.

وأشار المتحدث إلى أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن القوات المسلحة الكويتية تؤكد استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.