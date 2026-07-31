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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الله يرحمك يا حبيبي.. تامر حسني يودع والده برسالة مؤثرة بعد وفاته

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
سارة عبد الله

توفي منذ قليل والد الفنان تامر حسني، بعد تعرضه الي وعكة صحية استدعت نقله الي احدي المستشفيات. 

وكتب تامر حسني عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي الحبيب في ذمة الله، أسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة. الله يرحمك يا حبيبي".

وكان قد أعلن مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن نفاد جميع تذاكر حفل الفنان تامر حسنى، المقرر إقامته مساء الأحد 2 أغسطس على المسرح الجنوبي، ضمن فعاليات الدورة الحالية للمهرجان.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر حسابها على إنستجرام البوستر الدعائي للحفل، بتعليق: «نفدت التذاكر».  

ومن المنتظر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا. 

تامر حسني وفاة والد تامر حسني فيسبوك

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