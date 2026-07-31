الداخلية تكشف تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت ادعاء القائمين على النشر بقيام قوة أمنية من قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية بالتهجم على منزلهم وتحطيم محتوياته وسرقة بعض متعلقاتهم وإختطاف ثلاثة من أطفالهم دون وجه حق.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (شخص وزوجته)، وطرف ثان :(شخصان وزوجة أحدهما "لإثنين منهم معلومات جنائية" أحدهم مصاب بكدمة بالرأس)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب لخلافات بينهم حول الجيرة، وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما أمكن تحديد وضبط القائمات على نشر مقاطع الفيديو الثلاثة المشار إليها (3 سيدات من أقارب طرفى المشاجرة "لإحداهن معلومات جنائية" – مقيمات بذات الدائرة) ، وبمواجهتهن عللوا ادعاءهن الكاذب لتضررهن من إلقاء القبض على ذويهن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.