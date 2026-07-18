لطيفة قالبة الدنيا بصورة مع طارق مدكور ووليد سعد .. والسر في أسبوعين اتنين

تستعد النجمة لطيفة لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية، وذلك وفق خطة طرح مدروسة تستهدف طرح ألبوم كامل في مدة لا تتجاوز أسبوعين، ويضم الألبوم عدد كبير من الأغاني المتنوعة التي تتناسب مع موسم الصيف وأجوائه.

واستغرق تسجيل أغاني الألبوم قرابة سنة كاملة، سخرت خلالها لطيفة غالبية وقتها لاختيار الأغاني والتسجيل بين الاستديوهات المختلفة، في محاولة منها لاختيار أغاني مختلفة تناسب كافة الأذواق الموسيقية، وترضي الأجيال المختلفة، ما جعلها تعيش طوال هذه الفترة داخل الاستديوهات متفرغة تماما لتجهيز أغاني الألبوم.

وتتعاون لطيفة في الألبوم الجديد مع نخبة من الملحنين والشعراء، كما تتعاون مع الموزعين الموسيقيين أبرزهم الموزع الكبير طارق مدكور، وأحمد عادل، وآخرين، ومن أبرز الأسماء التي تتعاون معها لطيفة من الملحنين والشعراء، محمد رفاعي، محمد شافعي، خالد تاج الدين، محمد رضوان، جمال الخولي، محمد حامد، محمد يحيي، تامر علي، إسلام رفعت، إبراهيم أردني، بالإضافة للملحن الكبير وليد سعد.

ونشرت لطيفة بوستر للتنويه عن اقتراب طرح الألبوم، يحمل شعار coming soon، وبرفقتها الملحن وليد سعد والموزع طارق مدكور، داخل الاستديو، ما دفع الجمهور للتفاعل مع الصورة وطرح تساؤلات حول موعد طرح الألبوم، وتفاصيله.

وتستعد لطيفة للإعلان عن أسماء أغاني الألبوم، لتشارك جمهورها اختيار اسم الألبوم كعادتها، حيث تترك لطيفة دائما اختيار اسم الألبوم لجمهورها، الذي يصوت على الاسم من ضمن أسماء الأغنيات، كما تستعد لاختيار أسماء الأغاني التي تصورها بطريقة الفيديو كليب بالتزامن مع طرح الألبوم.

الجدير بالذكر، إن أخر ألبومات لطيفة حمل اسم "قلبي ارتاح"، وطرحته العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا، ورواج وانتشار عبر كافة منصات الموسيقى.