The Odyssey يقترب من افتتاحية بـ117 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي

حقق فيلم The Odyssey للمخرج العالمي كريستوفر نولان انطلاقة قوية في شباك التذاكر الأمريكي، بعدما تشير التوقعات إلى تسجيل إيرادات تصل إلى 117 مليون دولار خلال أول عطلة نهاية أسبوع لعرضه، ليصبح واحدًا من أكبر افتتاحيات عام 2026.



وبحسب تقرير نشرته مجلة Deadline، يُنتظر أن يحقق الفيلم نحو 50 مليون دولار من إيرادات يوم الجمعة والعروض التمهيدية، قبل أن ترتفع حصيلته إلى 117 مليون دولار خلال أول ثلاثة أيام من عرضه في 3919 دار سينما داخل الولايات المتحدة.



ولم يقتصر نجاح الفيلم على شباك التذاكر فقط، بل سجل أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرة بطله مات ديمون، بعدما حقق أكبر افتتاحية لفيلم يتصدر بطولته، متجاوزًا الرقم الذي حققه فيلم The Bourne Ultimatum عام 2007، والذي بلغت افتتاحيته آنذاك 69.2 مليون دولار.

كما يعد The Odyssey صاحب أقوى افتتاحية لفيلم روائي طويل في السوق الأمريكية خلال عام 2026، متفوقًا على فيلم Michael الذي افتتح بإيرادات بلغت 97.2 مليون دولار.



وعلى مستوى إيرادات العام، يحتل الفيلم المركز الثالث بين أعلى الافتتاحيات حتى الآن، خلف فيلم Toy Story 5 من إنتاج ديزني، الذي حقق 159.6 مليون دولار، وفيلم Super Mario Galaxy من إنتاج يونيفرسال، بإيرادات وصلت إلى 131.7 مليون دولار.

The Odyssey

ويُعد The Odyssey أحدث مشروعات كريستوفر نولان السينمائية، والمقتبس من الملحمة الأدبية الشهيرة، وسط توقعات بمواصلة تحقيق أرقام قياسية خلال الأسابيع المقبلة، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده منذ انطلاق عرضه.