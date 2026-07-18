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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر لإدارة الأصول العقارية تطلق خدماتها المتكاملة بأبليكيشن Misrrea

مصر لإدارة الأصول العقارية
مصر لإدارة الأصول العقارية
أ ش أ

أعلنت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية عن عزمها اطلاق خدمة الموبايل ابليكيشن لتقديم منظومة خدماتها العقارية المتكاملة من خلال هذا التطبيق الجديد الذي ستطلق عليه Misrrea .

وفي هذا الإطار أكدت مها عبد الرازق الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية أن الدعم التكنولوجى للخدمات العقارية لم يعد شيئا مكملا لمنظومة العمل بل اصبح اساس في منهجية العمل والتشغيل من أجل الحصول على رضاء العميل بأقل تكلفة تشغيل وأفضل وسيلة اداء .

وأشارت إلى أن اطلاق هذه الخدمة الجديدة سوف يتيح خدمات غير محدودة للعميل من المتابعة اللحظية للوحدة بكافة تفاصيلها ( المستحق سداده والمتأخرات - المصروفات - العوائد - الصيانة - ..... ) وكذلك يتيح له السداد اونلاين بكافة الطرق ، وايضا طلب الصيانة الفوري ومتابعتها ، و المراسلات وتجديد العقود ، إضافة إلى متابعة كافة طروح الشركة التسويقية والمشاركة فيها وغيرها من الخدمات التى تجعل من العميل شريكا حقيقيا وفاعلا .

وأضافت سيادتها أنه في ظل المنافسة الكبيرة في السوق العقاري فإن وجود هذا الابليكيشن يحقق ميزات اضافية كبيرة للشركة بما يحققه من الرقمنة والميكنة الشاملة لجميع خطوات الخدمة المقدمة للعميل بدءا من طلبها حتى ادائها بأفضل مستوى من رضاء العميل ، وكذلك باستخدام احدث الأساليب التكنولوجية في عرض خدمات الشركة من خلال ارقام وبيانات دقيقة تساهم في قرارات تسويقية فعالة تحقق الوصول إلى العملاء بأقل جهد وتكلفة وفي أقصر وقت ممكن .

ومن الجدير بالذكر أن إطلاق هذه الخدمة مشاركة مع شركة بيووت للبرامج الالكترونية احدى الشركات المتخصصة في البرمجيات وتطوير الأنظمة والموبايل أبليكيشن وتمتلك نظام لإدارة العقارات إلكترونيا ولديها شراكات مع عدد من البنوك للتحصيل الالكتروني .

واختتمت مها عبد الرازق بأن شركة «مصــر لإدارة الأصول العقارية » تمتلك محفظة عقارية متميزة تصنف ضمن أكبر المحافظ العقـــارية التي تقع معظمها في أفضل مواقع بالقاهرة والاسكندرية وتضم مئات العقارات ذات الطـراز المعماري المتميــــز ، الغالبية العظمى منها بمنطقتي القاهرة الخديوية وقلب محافظة الإسكندرية بقاعدة عملاء تتجاوز 13000 عميل ما بين مستأجرين وملاك. 

مصر الأصول العقاري خدمة الموبايل ابليكيشن

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