بإطلالة أنيقة.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة منة عرفة، جمهورها، أحدث إطلالاتها عبر خاصية "استوري" حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث ظهرت بفستان أنيق باللونين الأسود والوردي، مع تسريحة شعر منسدلة ومكياج أبرز ملامحها، لتنال الصور إعجاب وتفاعل عدد كبير من متابعيها.

منة عرفة

وتحرص منة عرفة على مشاركة جمهورها بأحدث جلسات التصوير والإطلالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحظى دائمًا بتفاعل واسع من متابعيها.

أحدث أعمال منة عرفة

يُعد مسلسل "حاصلة في كايرو" من أحدث الأعمال التي شاركت فيها منة عرفة، وكذلك مسلسل “لعدم كفاية الأدلة”، ضمن مجموعة من الأعمال الجديدة التي تشارك في بطولتها.