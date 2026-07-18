القوات الصومالية: مقتل 25 عنصرًا من مليشيات الشباب الإرهابية في عملية جوية بإقليم هيران

نفذت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، عملية جوية دقيقة استهدفت مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الشباب الإرهابية في منطقة سولاي، الواقعة على بعد نحو 17 كيلومترًا جنوب منطقة تيدان بإقليم هيران.

وأسفرت العملية -وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - اليوم السبت، عن مقتل 25 عنصرًا من مليشيات الشباب الإرهابية وإصابة 18 آخرين.

كما سلّم أربعة عناصر من فلول المليشيات أنفسهم إلى القوات المسلحة الصومالية، وهم: آدم محمد جمعالي، المعروف باسم عباس، وإبراهيم آدم طاهر، وآدم أبشر عبدي، ونورو عاود علي، المعروف باسم أمير.

كما فرّ عدد آخر من عناصر المليشيات من مواقعهم، تاركين أسلحتهم خلفهم، بعد تعرضهم لخسائر كبيرة خلال العملية.

وتأتي هذه العملية في إطار الحملة العسكرية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لإضعاف قدرات مليشيات الشباب الإرهابية، وملاحقة فلولها والقضاء عليها، بما يعزز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت القوات المسلحة الصومالية أنها ستواصل عملياتها العسكرية حتى القضاء على مليشيات الشباب الإرهابية.