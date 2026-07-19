مواصفات تويوتا برادو 2026.. كم يبلغ سعرها؟

تنتمي السيارة تويوتا برادو إلى فئة الـ SUV كبيرة الحجم، وتعد من أشهر سيارات العلامة اليابانية في هذه الفئة، ويواصل الجيل الجديد من تويوتا برادو 2026 تكملة مسيرة واحدة من أبرز سيارات تويوتا من خلال تقديم تصميم حديث، مع منظومة حركة مطورة وتجهيزات متنوعة بحسب الفئات.

أبعاد تويوتا برادو 2026

تعتمد تويوتا برادو 2026 على هيكل كبير من الفئة الرياضية، حيث يبلغ طول السيارة 5,025 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,980 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,992 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,850 مم.

تويوتا برادو 2026

محرك تويوتا برادو 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر، بقوة 267 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 430 نيوتن متر، في حين تسجل السيارة معدل استهلاك للوقود يبلغ 10.6 كيلومتر لكل لتر، كما تأتي بخزان وقود كبير سعته 110 لترات، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي للعجلات.

تويوتا برادو 2026

تويوتا برادو 2026 ومنظومة السلامة

حصلت تويوتا برادو 2026 على مجموعة من تجهيزات السلامة منها نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني.

كما تضم نظام المساعدة عند صعود المرتفعات، ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات، فضلًا عن عدد من الوسائد الهوائية، وحساسات للركن، وكاميرا للمساعدة أثناء الاصطفاف، إلى جانب القفل المركزي والنوافذ الكهربائية.

تويوتا برادو 2026

تجهيزات تويوتا برادو 2026

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث تأتي السيارة بشاشات عرض تشمل شاشة للنظام الترفيهي وأخرى للعدادات، مع نظام صوتي يعتمد على عدة مكبرات صوت، كما زودت بمكيف هواء أوتوماتيكي، بينما تتوفر المقاعد بإعدادات يدوية أو كهربائية بحسب الفئة، وتشمل التجهيزات أيضًا شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية.

تويوتا برادو 2026

أسعار تويوتا برادو 2026 في السوق السعودي

تتوفر تويوتا برادو موديل 2026 في السوق السعودي بعدة فئات تختلف في مستوى التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 193,775 ريالا سعوديا، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 288,305 ريالات سعودية.