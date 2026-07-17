أرخص 5 سيارات في السوق المصري.. الأخيرة بأقل سعر

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من الطرازات المختلفة، والتي تتنوع من حيث التصميمات وبلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع الأسعار وهي نقطة محورية ضمن أركان المعادلة الشرائية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع ارخص 5 سيارات في السوق المصري.

بي واي دي دولفن

بي واي دي دولفن

تأتي بي واي دي دولفن بمحرك كهربائي بقوة 74 حصانًا، و135 نيوتن متر من عزم الدوران، ومدى يبلغ 300 كيلومترًا، إلى جانب سرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتر في الساعة، وتقدم السيارة بسعر 949,900 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

تعتمد سيارة إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية السحب الطبيعي، بقوة تبلغ 120 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 150 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتبدأ أسعار السيارة من 874,990 إلى 974,990 ريال.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

دعمت سيارة سوزوكي سويفت بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 875,000 و905,000 جنيه.

شانجان ايدا

شانجان ايدا

زودت شانجان ايدا بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يمكنه ضخ 109 حصانًا، سعة 1500 سي سي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 875,000 و 925,000 جنيه.

سوزوكي ألتو

سوزوكي ألتو

تمتلك سوزوكي ألتو محرك 1000 سي سي، يستطيع إنتاج قوة إجمالية قدرها 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.