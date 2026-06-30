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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ام جى اتش اس 2026 تباع بهذه المواصفات

ام جى اتش اس موديل 2026
ام جى اتش اس موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام جى اتش اس موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى اتش اس موديل 2026، وتنتمي اتش اس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

زودت سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

تحصل سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 221 حصان، وتحتاج إلي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 340 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 1.8 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.8 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ام جى اتش اس موديل 2026

تحتوي سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system .

ام جى اتش اس موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 بها، Touch Screen، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

تباع سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 600 ألف جنيه .

إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 السيارات الجديدة موديل 2026 وسائل الأمان بـ ام جى اتش اس محرك ام جى اتش اس محرك ام جى اتش اس موديل 2026 مواصفات ام جى اتش اس سعر ام جى اتش اس موديل 2026 اتش اس موديل 2026

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