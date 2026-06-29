مقارنة بين دونج فنج 008 و لي أوتو L6 موديل 2026

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: دونج فنج 008 و لي أوتو L6 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ لي أوتو L6 موديل 2026

لي أوتو L6 موديل 2026

تمتلك سيارة لي أوتو L6 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك لي أوتو L6 موديل 2026

لي أوتو L6 موديل 2026

تحصل سيارة لي أوتو L6 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 300 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 529 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 37 كيلووات/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لي أوتو L6 موديل 2026

لي أوتو L6 موديل 2026

تباع سيارة لي أوتو L6 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 550 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ دونج فنج 008 موديل 2026

دونج فنج 008 موديل 2026

زودت سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك دونج فنج 008 موديل 2026

دونج فنج 008 موديل 2026

تستمد سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، وبها قوة 272 حصان، وبها بطارية سعة 34.3 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 210 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دونج فنج 008 موديل 2026

دونج فنج 008 موديل 2026

يصل سعر دونج فنج 008 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 950 ألف جنيه .