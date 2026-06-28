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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين بي ام دبليو X2 و بيجو 408 موديل 2027 | صور

بي ام دبليو X2 و بيجو 408 موديل 2027
بي ام دبليو X2 و بيجو 408 موديل 2027
إبراهيم القادري

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو X2 و بيجو 408 موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكوبيه .

وسائل الأمان بـ بيجو 408 موديل 2027

بيجو 408 موديل 2027

تمتلك سيارة بيجو 408 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بيجو 408 موديل 2027

بيجو 408 موديل 2027

تحصل سيارة بيجو 408 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 215 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بيجو 408 موديل 2027

بيجو 408 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 889 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 408 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X2 موديل 2027

بي ام دبليو X2 موديل 2027

يوجد بـ سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2027 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بي ام دبليو X2 موديل 2027

بي ام دبليو X2 موديل 2027

تستمد سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 213 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بي ام دبليو X2 موديل 2027

بي ام دبليو X2 موديل 2027

يصل سعر سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي 3 مليون و 600 ألف جنيه .

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