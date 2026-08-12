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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ولاء الصبان: شباب مصر عماد المجتمع.. والمنصة الوطنية استثمار حقيقي في صُناع القرار

النائبة ولاء الصبان
النائبة ولاء الصبان
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة ولاء الصبان عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب تحت رعايته، تعد خطوة مهمة تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الشباب ومكانته كثروة استراتيجية يجب استثمارها وصونها ورعايتها.

 وقالت الصبان، في تصريحات لها اليوم، إن الشباب يمثلون عماد المجتمع وقوام الأمة، فهم الطاقة والوقود المحرك لكل مشروعات البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع قطاعاتها المختلفة، مشددة على أن أي استراتيجية وطنية ناجحة لا يمكن أن تكتمل دون وضع الشباب في قلبها كشريك أساسي وصُناع قرار لا كمتلقين فحسب.

وشددت عضو مجلس النواب على أن الشباب يمثلون نبض المستقبل وصناع قراره، فهم من سيحمل راية الوطن في العقود القادمة، ومن هنا فإن فتح قنوات حقيقية أمامهم للمشاركة والتعبير عن أفكارهم يعد استثمارًا في مستقبل الدولة المصرية بأكملها، مشيرة إلى أن المنصة الوطنية التفاعلية الجديدة تمثل خطوة عملية نحو ترجمة هذا الإيمان إلى واقع ملموس، من خلال إتاحة مساحة مفتوحة أمام الشباب لطرح مبادراتهم البناءة، ودعم مشاركاتهم الفعالة في خدمة مجتمعاتهم، بالتنسيق بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب ووزارة الشباب والرياضة وجهات الدولة المعنية.

ودعت النائبة ولاء الصبان الأحزاب والقوى السياسية والمؤسسات الشبابية والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وكذلك مؤسسات الدولة للتكاتف والتعاون في سرعة الاستجابة والتنفيذ لتوجيهات الرئيس بتوفير الدعم الكامل للشباب المصري عبر قنوات الاتصال المختلفة وتوفير سبل التأهيل والتدريب اللازمة التي تصب في مصلحة، بما يسهم في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة تحديات .

لجنة الإسكان مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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