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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاحنة GMC سييرا موديل 2027 "بيك أب" بمحرك خارق | شاهد

جي إم سي سييرا 2027
جي إم سي سييرا 2027
عزة عاطف

أماطت علامة "جي إم سي" (GMC) الأمريكية اللثام رسميًا عن الجيل الخامس والجديد كليًا من شاحنتها الأيقونية الفاخرة "سييرا 1500" لعام 2027، وذلك بعد أيام قليلة من كشف شقيقتها "شيفورليه سيلفرادو". 

وتأتي الشاحنة الجديدة بأبعاد وتصميمات خارجية أكثر هجومية، مصحوبة بثورة تكنولوجية غير مسبوقة داخل المقصورة، وميكانيكا محدثة بالكامل لتعزيز قدرات القطر والمبيعات في صالات العرض بنهاية عام 2026 الحالي.

مقصورة رقمية فائقة تتخطى 60 بوصة من الشاشات المتطورة

تعتبر الكابينة الداخلية الحدث الأبرز في الهيكلة الجديدة؛ حيث تقدم جي إم سي مساحة رقمية تتجاوز 60 بوصة من الشاشات المدمجة في الفئات العليا مثل "دينالي أولتيميت". 

جي إم سي سييرا 2027

وتتألق التابلوه الرقمي بثلاث شاشات رئيسية تشمل شاشة معلومات وترفيه وسطية متحركة ومفصلية بمقاس 16.3 بوصة تفتح آليًا لتكشف عن مساحة تخزين سرية خلفها، بجانب شاشة عدادات رقمية للمؤشرات بمقاس 12.2 بوصة، ولأول مرة شاشة مخصصة للراكب الأمامي بمقاس 11.5 بوصة مزودة بغطاء متحرك. 

وتكتمل المنظومة اللوجستية بشاشة عرض على الزجاج الأمامي (HUD) بمقاس 15 بوصة ومرآة رؤية خلفية رقمية مصلحة بكاميرا دقيقة.

جي إم سي سييرا 2027

محركات الجيل السادس من فئة Small Block V8 الفائقة

هندسيًا، استثمرت جنرال موتورز بقوة ماديًا للحفاظ على محركات الأسطوانات الثمانية الكلاسيكية عبر تقديم الجيل السادس والجديد كليًا من محركات الفئة الصغيرة (Small Block V8) بسعة 5.7 لترات وسعة 6.6 لترات. ورغم تكتم الشركة برمجياً على الأرقام الدقيقة للقوة الحصانية وعزم الدوران حتى اقتراب موعد الطرح الفوري، إلا أنها أكدت إدخال تعديلات جذرية على أنظمة الاحتراق الداخلي، والتبريد، وحقن الوقود لضمان كفاءة ميكانيكية أعلى أثناء سحب الأحمال الشاقة. 

وستتصل جميع المحركات بصورة قياسية بناقل حركة أوتوماتيكي متطور مكون من 10 سرعات.

إلى جانب وحوش الـ V8، تستمر سييرا 2027 في تقديم خيارات متنوعة تشمل محرك "TurboMax" الرباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر الذي حصل على تعديل برمجى لرفع عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك الديزل الشهير "Duramax" سعة 3.0 لترات سداسي الأسطوانات، وهو المحرك الحصري من نوعه في هذه الفئة من الشاحنات. 

ولعشاق المبيعات الفاخرة، تتميز فئة دينالي أولتيميت بفرش من الخشب المطروق الطبيعي ونظام صوتي فاخر من "بوز" يضم 16 مكبر صوت مدمج بعضها داخل مساند الرأس ماديًا لضمان تجربة صوتية محيطية فريدة.

قدرات القيادة الذاية وتقليص الفئات لضمان الجودة الاستثمارية

قررت الإدارة التجارية لجي إم سي إعادة تنظيم وهيكلة فئات سييرا لعام 2027 عبر إلغاء فئتي SLE وSLT تمامًا، لتنحصر التشكيلة اللوجستية في 6 فئات رئيسية هي: Pro، وElevation، وAT4، وDenali، وAT4X، والفئة الأعلى الفاخرة Denali Ultimate. 

وستحظى الشاحنة بدعم موسع لنظام القيادة الذاتية "Super Cruise" الذي يتيح القيادة دون استخدام اليدين حتى أثناء قطر المقطورات على الطرق السريعة المؤهلة توثيقيًا. أما عشاق الطرق الوعرة، فستقدم لهم فئة AT4X إطارات ضخمة بمقاس 35 بوصة قياسيًا مع نظام تعليق متطور ومخمدات صدمات احترافية من نوع "Multimatic Jounce Control" لتفكيك أصعب التضاريس الرملية والصخرية.

GMC جي إم سي سييرا 2027 شاحنات GMC سعر سييرا دينالي 2027

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