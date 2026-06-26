قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين العام والخاص وموقف البنوك
تغير الطقس.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم
مشروع قانون جديد يراجع عقوبة الفصل بسبب المخدرات.. ما الذي سيتغير؟
5730 جنيهًا ..آخر سعر لعيار 21 في الصاغة الآن
أخبار التوك شو| موتوا بغيظكم.. رسالة قوية من مصطفى بكري بعد انتقاد إسرائيل لقطة سجدة الشكر للمنتخب الوطني.. اللواء جمال عوض: التكلفة السنوية لزيادة المعاشات بلغت نحو 70 مليار جنيه
ما الحكمة من جهر وإسرار المصلي في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
كاليفورنيا تتجه لفرض ضريبة 5% على ثروات المليارديرات لتمويل الرعاية الصحية
بعد 50 عاما.. إسرائيل تكشف أسرار عملية عنتيبي في وثائق وتسجيلات سرية
تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على بيت ياحون جنوب لبنان
أوكرانيا تستهدف مصفاتين للنفط في روسيا.. وانفجارات تهز كييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 كروس أوفر في مصر.. مركبة مورجان الكلاسيكية 9 نسخ ققط حول العالم..وماذا تقدم بويك انفيستا 2026؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.
بتصميم الـ SUV الرياضي.. ماذا تقدم بويك انفيستا 2026 Avenir الجديدة؟
تدخل بويك المنافسة في فئة السيارات متعددة الاستخدامات المدمجة عبر إنفيستا Avenir 2026، التي تحمل مزيجًا من الخطوط الرياضية والتجهيزات التقنية الحديثة.

رينو تكشف الستار عن ميجان الكهربائية 2027 "فيس ليفت".. صور
قدمت رينو النسخة المحدثة من ميجان E-Tech الكهربائية موديل  2027 عالميًا، وركزت الشركة الفرنسية على تطوير المظهر الخارجي وتحسين بعض الجوانب التقنية، مع منح السيارة هوية تصميمية تتماشى مع أحدث توجهات العلامة.

المواصفات الكاملة لـ أومودا E5 موديل 2026 الجديدة
تواصل أومودا توسيع حضورها في الأسواق العالمية من خلال مجموعة من الطرازات التي تعتمد على التقنيات الحديثة، حيث تعد أومودا إحدى العلامات التابعة لمجموعة شيري الصينية، والتي تركز بشكل واضح على تقديم سيارات تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة، من بينمهما طراز أومودا E5 موديل 2026 الكهربائية بالكامل.

أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر .. اعرف الأسعار
استطاعت فئة الكروس أوفر أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى المظهر الرياضي، والارتفاع المناسب، إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل إصدار، إضافة إلى تنوع الأسعار المطروحة.

9 نسخ فقط.. سيارة Morgan Midsummer Coupé تعود لتخطف الأنظار| صور
تواصل مورجان لفت الأنظار عبر تقديم طرازات محدودة الإنتاج تحمل طابعًا خاصًا يجمع بين الحرفية اليدوية والتصميم الكلاسيكي.

بقوة 612 حصانًا.. فيراري روما سبايدر بقدرات عالية الأداء| صور
تصنف فيراري روما سبايدر ضمن فئة السيارات الرياضية عالية الأداء التي تجمع بين التصميم المكشوف والقوة الميكانيكية الكبيرة، مستفيدة من تاريخ طويل لعلامة فيراري في تطوير السيارات الخارقة، تجعلها وأحدة من أشهر سيارات العلامة الإيطالية العريقة.

سعر ومواصفات كاديلاك ليريك 2026 في السعودية
تعد كاديلاك ليريك 2026 واحدة من أبرز السيارات الفاخرة التي تجمع بين التقنية الحديثة والتصميم العصري، ويعتمد الطراز على منظومة كهربائية بالكامل، مع طابعًا رياضيًا واضحًا وخطوطًا انسيابية تعكس توجه العلامة الأمريكية نحو جيل جديد من المركبات الكهربائية. 

أسعار السيارات أخبار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السعودية أخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

سعر الذهب

الذهب خسر 1280 جنيهًا في شهر.. سعر عيار 21 الآن

ظاهرة جوية

حالة الطقس غدا الجمعة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا

منتخب مصر

ليكيب: فيفا يؤكد عدم وجود احتفالات ملونة رسمية خلال مباراة مصر وإيران

مصطفي مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يوينو

ترشيحاتنا

تركيا

تركيا تحقق انتصارا مثيرا على المنتخب الأمريكي في كأس العالم 2026

منتخب باراجواي ومنتخب أستراليا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة باراجواي ضد أستراليا

منتخب تركيا

تركيا تقلب الطاولة على المنتخب الأمريكي بهدفين في الشوط الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد