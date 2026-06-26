أخبار السيارات| أرخص 5 كروس أوفر في مصر.. مركبة مورجان الكلاسيكية 9 نسخ ققط حول العالم..وماذا تقدم بويك انفيستا 2026؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بتصميم الـ SUV الرياضي.. ماذا تقدم بويك انفيستا 2026 Avenir الجديدة؟

تدخل بويك المنافسة في فئة السيارات متعددة الاستخدامات المدمجة عبر إنفيستا Avenir 2026، التي تحمل مزيجًا من الخطوط الرياضية والتجهيزات التقنية الحديثة.

رينو تكشف الستار عن ميجان الكهربائية 2027 "فيس ليفت".. صور

قدمت رينو النسخة المحدثة من ميجان E-Tech الكهربائية موديل 2027 عالميًا، وركزت الشركة الفرنسية على تطوير المظهر الخارجي وتحسين بعض الجوانب التقنية، مع منح السيارة هوية تصميمية تتماشى مع أحدث توجهات العلامة.

المواصفات الكاملة لـ أومودا E5 موديل 2026 الجديدة

تواصل أومودا توسيع حضورها في الأسواق العالمية من خلال مجموعة من الطرازات التي تعتمد على التقنيات الحديثة، حيث تعد أومودا إحدى العلامات التابعة لمجموعة شيري الصينية، والتي تركز بشكل واضح على تقديم سيارات تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة، من بينمهما طراز أومودا E5 موديل 2026 الكهربائية بالكامل.

أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر .. اعرف الأسعار

استطاعت فئة الكروس أوفر أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى المظهر الرياضي، والارتفاع المناسب، إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل إصدار، إضافة إلى تنوع الأسعار المطروحة.

9 نسخ فقط.. سيارة Morgan Midsummer Coupé تعود لتخطف الأنظار| صور

تواصل مورجان لفت الأنظار عبر تقديم طرازات محدودة الإنتاج تحمل طابعًا خاصًا يجمع بين الحرفية اليدوية والتصميم الكلاسيكي.

بقوة 612 حصانًا.. فيراري روما سبايدر بقدرات عالية الأداء| صور

تصنف فيراري روما سبايدر ضمن فئة السيارات الرياضية عالية الأداء التي تجمع بين التصميم المكشوف والقوة الميكانيكية الكبيرة، مستفيدة من تاريخ طويل لعلامة فيراري في تطوير السيارات الخارقة، تجعلها وأحدة من أشهر سيارات العلامة الإيطالية العريقة.

سعر ومواصفات كاديلاك ليريك 2026 في السعودية

تعد كاديلاك ليريك 2026 واحدة من أبرز السيارات الفاخرة التي تجمع بين التقنية الحديثة والتصميم العصري، ويعتمد الطراز على منظومة كهربائية بالكامل، مع طابعًا رياضيًا واضحًا وخطوطًا انسيابية تعكس توجه العلامة الأمريكية نحو جيل جديد من المركبات الكهربائية.