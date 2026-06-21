سعر ومواصفات اكسيد ES موديل 2026 في السعودية

تقدم اكسيد مجموعة متنوعة من السيارات ضمن فئات متعددة، ومن بينها سيارة ES موديل 2026 التي تنطلق فى السوق السعودي عبر فئتين تختلفان من حيث منظومة الدفع ومستويات الأداء، وينتمي الطراز إلى فئة السيارات الكهربائية المزودة بتقنية المدى الممتد REEV، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد اكسيد ES موديل 2026

تعتمد اكسيد ES 2026 على تصميم سيدان يحمل خطوطًا انسيابية تتماشى مع فئة السيارات الكهربائية الحديثة، ويصل طول السيارة إلى 4945 مم، بينما يبلغ عرضها 1978 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1485 مم، في حين يسجل الوزن الفارغ للسيارة 2081 كجم.

اكسيد ES موديل 2026

محركات وأداء اكسيد ES موديل 2026

تأتي الفئة الأولى من اكسيد ES 2026 بمنظومة كهربائية ممتدة المدى تضم محركين مع محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يعمل على دعم البطارية وإطالة مدى السير، وتولد هذه النسخة قوة إجمالية تبلغ 261 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 324 نيوتن متر، ويتم نقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 34 كيلوواط ساعة، ما يسمح لها بقطع مسافة تصل إلى 180 كيلومترًا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط، بينما يرتفع المدى الإجمالي للقيادة إلى نحو 1300 كيلومتر عند الاستفادة من نظام المدى الممتد.

اكسيد ES موديل 2026

نسخة الأداء الأعلى بقوة تصل إلى 462 حصانًا

تعتمد الفئة الثانية على ثلاثة محركات ضمن منظومة الدفع الكهربائية الممتدة المدى، إلى جانب محرك تيربو سعة 1.5 لتر، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 462 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 634 نيوتن متر.

وتستخدم هذه النسخة نظام دفع كلي للعجلاتAWD ، كما زودت ببطارية أكبر تبلغ سعتها 40 كيلوواط ساعة، مع قدرة على السير لمسافة تصل إلى 180 كيلومترًا بالطاقة الكهربائية فقط، بينما يبلغ المدى الإجمالي نحو 1200 كيلومتر.

اكسيد ES موديل 2026

أسعار اكسيد ES موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار اكسيد ES موديل 2026 في السوق السعودي من 160,466 ريال للفئة الأساسية، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا وأداءً إلى 196,766 ريال.