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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات اكسيد ET موديل 2026 في السعودية

اكسيد ET موديل 2026
اكسيد ET موديل 2026
صبري طلبه

تعزز اكسيد من توسيع خياراتها في سوق السيارات الحديثة من خلال تقديم النسخة ET موديل 2026 في السوق السعودي، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات تقنية المدى الموسع.

محرك اكسيد ET موديل 2026

تعتمد اكسيد ET الجديدة على نظام كهربائي يتكون من محركين كهربائيين يعملان بالتعاون مع محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مخصص لدعم المدى التشغيلي. 

 اكسيد ET موديل 2026

وتنتج المنظومة مجتمعة قوة تصل إلى 462 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 634 نيوتن متر، كما زودت بنظام دفع كلي يوزع القوة على العجلات الأربع.

أداء اكسيد ET موديل 2026 ومدى القيادة 

تستطيع اكسيد ET موديل 2026 الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية فقط، وتضم بطارية بسعة 40 كيلوواط ساعة تمكنها من قطع مسافة كهربائية تصل إلى 205 كيلومترات، بينما يرتفع مدى القيادة الإجمالي إلى نحو 1140 كيلومترًا عند الاستفادة من نظام المدى الموسع.

وإذ تدعم السيارة اكسيد ET موديل 2026 الشحن السريع بالتيار المستمر، ما يسمح برفع مستوى شحن البطارية من 30 إلى 80% خلال مدة زمنية تستغرق 18 دقيقة فقط. 

 اكسيد ET موديل 2026

أبعاد اكسيد ET موديل 2026

تعتمد اكسيد ET 2026 على هيكل كبير نسبيًا، حيث يبلغ طول السيارة 4980 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1975 ملم، في حين يبلغ ارتفاعها 1698 ملم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 3000 ملم، وتوفر السيارة صندوق أمتعة بسعة 546 لترًا.

وتحصل اكسيد ET على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED تشمل المصابيح الأمامية والخلفية بالإضافة إلى الإضاءة النهارية، كما ترتكز على عجلات ألمنيوم قياس 20 بوصة، إلى جانب شبكة أمامية كبيرة الحجم، ولمسات تجمع بين الديناميكية والطابع الحاد.

أسعار اكسيد ET موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم اكسيد ET موديل 2026 في المملكة العربية السعودية، بسعر يتراوح بين 191,266 ريال و204,466 ريال.

اكسيد اكسيد ET اكسيد ET موديل 2026 سعر اكسيد ET موديل 2026 سعر اكسيد ET موديل 2026 في السعودية أسعار اكسيد ET موديل 2026 مواصفات اكسيد ET موديل 2026

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