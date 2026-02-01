اكسيد تقدم VX هايبرد الجديدة.. بعدد 4 محركات

تعزز علامة اكسيد من تواجدها عالميًا في مجال السيارات، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة VX موديل 2026، والتي تأتي بتقنية هايبرد وقدرات فنية ذات 4 محركات، مع تصميم رياضي بملامح عصرية، ضمن الفئة المتعددة الاستخدام SUV.

منظومة هجينة بأربعة محركات

تعتمد اكسيد VX هايبرد 2026 على نظام دفع هجين يجمع بين محرك احتراق داخلي وثلاثة محركات كهربائية، ويأتي محرك البنزين بسعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة تبلغ 156 حصانًا.

اكسيد VX هايبرد 2026

بينما تتكامل معه المحركات الكهربائية لتشكيل منظومة متكاملة مدعومة بحزمة بطاريات بسعة 34.4 كيلوواط في الساعة، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 598 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 920 نيوتن متر.

أداء اكسيد VX

تتسارع VX هايبرد من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.8 ثانية فقط، كما تتيح السيارة إمكانية السير لمسافة تصل إلى 180 كيلومترًا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية وحدها، ومع الجمع بين شحنة كاملة للبطاريات وخزان الوقود، يصل مدى القيادة الإجمالي إلى نحو 1190 كيلومترًا، وتدعم السيارة الشحن السريع، إذ يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال 15 دقيقة.

اكسيد VX هايبرد 2026

مقصورة وتجهيزات اكسيد VX

تضم VX هايبرد فرشًا داخليًا من جلد النابا، وتأتي المقاعد بتحكم كهربائي كامل، مع دعم خصائص التبريد والتسخين والتدليك، ما يعزز من راحة الجلوس في مختلف ظروف القيادة، كما تم تجهيز السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء متعدد المناطق، إلى جانب إضاءة محيطية، ونظام صوتي من SNOY.

اكسيد VX هايبرد 2026

تصميم اكسيد VX

شهد التصميم الخارجي للسيارة عددًا من التعديلات التي انعكست على أبعادها وحضورها على الطريق، حيث زاد الطول الكلي بمقدار 40 مم، مع زيادة في الارتفاع بنسبة 8 مم، وترتكز VX هايبرد على عجلات رياضية جديدة بقياس 20 بوصة، إلى جانب مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، وشبكة أمامية مطلية بالكروم، كما تضم السيارة جناحًا خلفيًا بتصميم مدبب، ونوافذ معتمة، وفتحة سقف كهربائية.