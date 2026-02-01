المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع

أعربت الدكتورة افنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة عن سعادتها لحضورها مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة مشيرة الي أن المؤتمر يستهدف بلورة رؤية لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة.

وقالت المديرة التنفيذية أن انعقاد المؤتمر يعكس أهمية دور المرأة وحقوقها وحمايتها من كافة أشكال العنف لافتة ان النساء يشكلنا ٥٠% من سكان العالم الا ان الفجوة بين الإمكانيات والخبرات كبير .

واشارت الي ان مصر رسخت دور المرأة ومكانتها في المجتمع لتمكين المرأة لافتا ان تمكين المرأة ليس شعار إنما يشمل سياسات اقتصادية ودورها الديني ومكانتها في المجتمع وتمكينها.

واشادت المديرة التنفيذية بالمرأة الفلسطينية ودورها في منطقة الصراع مؤكدة أن حقوقها جزء لا يتجزأ من حقوق المرأة في العالم .

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، في مؤتمر "استثمار الخطـاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من1 حتى 2 فبراير 2026، وذلك بحضور ومشاركة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد دولي لأهمية قضايا المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمعات.



يأتي المؤتمر في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة المرأة، ودعم حقوقها، وبناء خطاب ديني وإعلامي واعي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي في دول منظمة التعاون الإسلامي.



ويستهدف المؤتمر تسليط الضوء على دور الخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.



ويناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية، من بينها دور الخطاب الديني والإعلامي في توعية المجتمع بحقوق المرأة ومواجهة التطرف الفكري والديني ،والتمكين الاقتصادي للمرأة والفتاة، بما في ذلك دعم ريادة الأعمال والشمول المالي.

وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف السيبراني والممارسات الضارة،وتعزيز المشاركة السياسية والقيادة النسائية، وفتح آفاق جديدة لمشاركة المرأة في صنع القرار ،والمرأة والسلم والأمن، ودورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

