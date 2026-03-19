كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون الليلة التاسعة والعشرين من رمضان في المساجد الكبرى

واصل كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» إحياء الليلة التاسعة والعشرين من شهر رمضان المبارك بعدد من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والتدبر، حيث امتلأت بيوت الله بالمصلين في رحاب العشر الأواخر من الشهر الفضيل طلبًا للسكينة والطمأنينة.

ففي مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه أمَّ فضيلةُ الشيخ أحمد تميم، وفضيلةُ الشيخ مصطفى جمال جموعَ المصلين، كما أدى فضيلةُ الشيخ كارم الحريري صلاةَ التهجد في أجواء روحانية عامرة.

وفي مسجد السيدة زينب رضي الله عنها أمَّ فضيلةُ الشيخ محمود سمير المصلين.

وفي مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه أمَّ فضيلةُ الشيخ طارق شعبان المصلين، كما أمَّ فضيلةُ الشيخ مصطفى عاطف المصلين بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ليلة قرآنية تجلت فيها روعة التلاوة وصفاء الروح.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرار إحياء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بتلاوات متميزة لكبار القراء، في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى وتعزيز الأجواء التعبدية والإيمانية في بيوت الله.

أصغر إمام يصلي في محراب الجامع الأزهر

وفي السياق ذاته شارك القارئ عمر علي الذي تم تكريمه من قبل الرئيس السيسي بجائزة المركز الأول في الموسم الأول من برنامج "دولة التلاوة" بتصويت الجمهور،وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر عدة صور له من داخل جامع الأزهر الشريف أثناء صلاته ك إمام بالمصلين.

وكتب القارئ عمر علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أصغر من صلى في محراب الجامع الأزهر الشريف ،لم تكن مجرد خطوة، بل رحلة بدأت بحفظ القرآن الكريم،آية بعد آية، بصبر ودعاء وتوفيق من الله،الحمد لله الذي شرفني بهذا المقام العظيم".

وتابع :"وجعل القرآن سببا للوصول إلى هذا الشرف الكبير،أسأل الله أن يجعلني من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته،وأن يرزقني الإخلاص والثبات، وينفع بي،دعواتكم دائما… فالقرآن هو الطريق ".