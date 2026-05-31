تعد الكبدة من المصادر الغنية بالحديد، كما تحتوي على كميات كبيرة من فيتامينA.

ورغم فوائدها الغذائية، فإن الإفراط في تناول الكبدة قد يؤدي إلى الحصول على كميات زائدة من فيتامين A، لذلك يُنصح بالاعتدال في تناولها.

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟

ووفقا لموقع هيلثي لاين، فالحصول على أكثر من 1.5 ملجم (1500 ميكروجرام) من فيتامين A يوميًا من الطعام أو المكملات الغذائية، ولمدة طويلة، قد يزيد من احتمالية التعرض لكسور العظام مع التقدم في العمر.

وإذا كنت تتناول الكبدة أو منتجاتها بشكل أسبوعي، فقد تكون تحصل على كمية أعلى من المعدل الموصى به من فيتامين A، لذا قد يكون من الأفضل تقليل الكمية.

ويُعد هذا الأمر أكثر أهمية للنساء بعد انقطاع الطمث، وكذلك الرجال الأكبر سنًا، لأنهم أكثر عرضة لكسور العظام.

كما يُنصح الحوامل بتجنب تناول الكبدة ومنتجاتها، لأنها تحتوي على مستويات مرتفعة من فيتامين A قد تضر الجنين.