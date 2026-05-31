الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد العيد مباشرة.. تراجع جديد في أسعار البيض اليوم بالأسواق

آية الجارحي

شهدت أسعار البيض تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم مع أول يوم عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك 2026.

أسعار البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض في المزارع اليوم الأحد بين 90و95 جنيها.

أسعار البيض في الاسواق

وعن أسعار البيض اليوم الأحد 31-5-2025، في الأسواق فقد سجلت:

تراوح سعر البيض الأبيض بين 105 و115 جنيها للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

شهدت أسعار الدواجن انخفاضات متتالية وصل إجمالي التراجع في مزارع بنحو 26 جنيها في الكيلو.

وبدأت المزارع اليوم الاحد 31-5-2026، العودة للعمل، بعد انتهاء عيد الاضحى المبارك.

وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 26 جنيها في المزارع، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم 70 جنيها للكيلو بعد أن وصلت قمتها عند 96 جنيها.  

 والشهر الماضي، تحرك سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 من مستوى 80 وصولاً إلى مستوى الـ 86 ثم إلى 91 ثم هبطت لـ 86 ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيها، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيها و85 جنيها ثم 76والان 70 جنيها. 

أسعار الدواجن في مصر  

وعلى مدار شهر كانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات متتالية سجلت مجتمعة نحو 25 جنيها، ثم هبطتهم مره أخرى .

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 70 جنيها ومن المفترض ان تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 80 و85 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 70 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الان بين 80و85 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 90 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 100و105 جنيهات.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيهاً .

الكتكوت "ساسو": 13 جنيهاً.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و13 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر  30 جنيهاً

بط بيور  25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 85و90 جنيها.

سعر البانيه: بين 200 و220 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 50 و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

