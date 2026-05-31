أسعار الذهب اليوم الأحد.. وهذه قيمه عيار 21 الان

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع، وفقد سعر الجرام نحو 60 جنيهًا للجرام، متأثرةً بتراجع الأوقية في البورصة العالمية واستمرار الضغوط الناتجة عن توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

أسعار الذهب اليوم

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4540 دولارات للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5820 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6765 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7731 جنيهات للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 54.120 جنيه.



أسعار سبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

سعر سبيكة الذهب 1 جرام سجلت 7805 جنيهات بعد إضافة الدمغة والمصنعية

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 19520 جنيه

سعر سبيكة الذهب 5 جرام

سعر سبيكة الذهب 5 جرام وصل إلى 39050 جنيها

سعر سبيكة الذهب 10 جرام

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجلت 78050 جنيها

سعر سبيكة الذهب 20 جرام

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 156100جنيها.