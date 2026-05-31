الإشراف العام
ماذا يحدث في أمريكا؟.. ذعر جراء انفجار نيزك في سماء الولايات المتحدة

شهدت مناطق واسعة في شمال شرق الولايات المتحدة حالة من الذعر والارتباك، بعد انفجار نيزك ضخم في الغلاف الجوي فوق ولايتي ماساتشوستس ونيو هامبشير، مطلقًا دويًا هائلًا سمع في أنحاء المنطقة وأثار مخاوف السكان.

ووفقًا لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وقع الانفجار عند الساعة 14:06 بالتوقيت المحلي، عندما تحولت كرة نارية كانت تندفع نحو الأرض بسرعة تجاوزت 120 ألف كيلومتر في الساعة إلى شظايا على ارتفاع يقارب 64 كيلومترًا فوق سطح الأرض.

وأكدت "ناسا" أن الجسم لم يكن مرتبطًا بأي زخات نيزكية نشطة أو حطام فضائي أو قمر صناعي، بل كان نيزكًا طبيعيًا دخل الغلاف الجوي للأرض قبل أن يتفتت بشكل عنيف.

وأوضحت الوكالة أن الطاقة الناتجة عن الانفجار تعادل نحو 300 طن من مادة "تي إن تي"، وهو ما يفسر الصوت المدوي الذي هز المنطقة وأثار حالة من القلق بين السكان.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وشهادات تحدثت عن اهتزاز المنازل والنوافذ بفعل موجة الانفجار، فيما سادت تساؤلات واسعة حول طبيعة الجسم الذي اخترق السماء قبل أن ينفجر بشكل مفاجئ.

ويعيد الحادث إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بالأجسام الفضائية القريبة من الأرض، رغم تأكيد الخبراء أن مثل هذه الظواهر الطبيعية تحدث بشكل متكرر وأن معظم النيازك تحترق أو تتفتت في الغلاف الجوي قبل وصولها إلى سطح الكوكب.

