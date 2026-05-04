الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ناسا تسعى إلى إشعال حريق على سطح القمر.. ما السبب؟

أحمد أيمن

تعمل وكالة ناسا على دراسة فكرة تبدو غريبة للوهلة الأولى وهي إشعال حريق على سطح القمر، لكن هذا المقترح لا يرتبط بأي نية لإلحاق الضرر بالقمر، بل يأتي في إطار أبحاث علمية تهدف إلى فهم سلوك الحرائق في البيئات منخفضة الجاذبية، وهي مسألة بالغة الأهمية مع تزايد الاهتمام بالبعثات الفضائية طويلة الأمد.

في البيئات الأرضية، تعتمد النار في انتشارها على الجاذبية، التي تساعد على تحريك الهواء الساخن إلى أعلى، مما يسمح للأكسجين بالوصول إلى اللهب واستمراره. 

لكن على القمر، حيث الجاذبية أضعف بكثير، يختلف هذا السلوك جذريًا، لذلك يسعى العلماء إلى دراسة كيفية اشتعال المواد وانتشار النيران في ظروف مشابهة لتلك التي قد يواجهها رواد الفضاء مستقبلًا.

إشعال النار على القمر 

تندرج هذه التجارب ضمن استعدادات أوسع لمهمات برنامج أرتميس، الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر وبناء وجود دائم هناك. 

ومع التخطيط لإنشاء قواعد قمرية مأهولة، تصبح مسألة السلامة من الحرائق أمرًا حيويًا، إذ إن أي حريق داخل بيئة مغلقة قد يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الرواد.

كما أن هذه الدراسات لا تقتصر فائدتها على القمر فقط، بل تمتد إلى تحسين أنظمة السلامة في المركبات الفضائية ومحطات الفضاء، مثل محطة الفضاء الدولية، حيث تختلف ديناميكيات الاحتراق بسبب انعدام الوزن تقريبًا. 

ومن خلال فهم أفضل لكيفية اشتعال المواد وإخمادها في الفضاء، يمكن تطوير تقنيات أكثر كفاءة للوقاية من الحوادث والتعامل معها.

ماذا يحدث للنيران على القمر؟

تشير الأبحاث إلى أن النيران في البيئات منخفضة الجاذبية قد تكون أبطأ في الانتشار لكنها أكثر استقرارًا، ما يجعل اكتشافها وإطفاءها تحديًا مختلفًا عن الأرض. 

لذلك، فإن إجراء تجارب محكمة في بيئات مشابهة، سواء على القمر أو في الفضاء، يساعد العلماء على وضع بروتوكولات دقيقة للتعامل مع هذه المخاطر.

وبحسب العلماء، لا تهدف هذه الفكرة إلى “إشعال القمر”، بل إلى استباق المخاطر المحتملة مع دخول البشرية مرحلة جديدة من الاستكشاف الفضائي، حيث يصبح التعايش مع بيئات غير مألوفة ضرورة علمية وحياتية في آن واحد.

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

أسعار مواصفات هيونداي ازيرا 2026 في السعودية

جزيرة ديناميكية أصغر تكسر «لعنة الأربع سنوات» في آيفون 18 برو

أخبار السيارات| جاجوار تطلق أيقونتها الجديدة لمنافسة بنتلي.. متى يكون تخفيض ضغط هواء الإطارات خطرا جسيما على سيارتك؟

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلا؟ الحقيقة الكاملة التي لا يعرفها الكثيرون

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟

بمشاركة ديمي مور.. لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الـ79

ديمي مور

تنميل اليدين .. أسباب صادمة وأفضل طرق العلاج قبل تفاقم المشكلة

ما هو تنميل اليدين؟

مشروب قبل النوم يذيب دهون البطن.. حقيقة ولا خدعة؟

مشروب

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

